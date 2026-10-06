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KVÍZ: Jen opravdový fanoušek pozná všechny seriálové doktory. Otestujte se

Jana Chmelíková
Jana Chmelíková
Jana Chmelíková
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Bílý plášť, fonendoskop a věčný shon na chodbách. Přísný doktor Sova, protivný doktor House, dobrácký doktor Mázl. Lékařské seriály sledují celé generace a každá má toho svého hrdinu.

Husákovy děti vyrůstaly u Nemocnice na kraji města a Sanitky, kde vedle pacientů dostávaly prostor i velké lidské osudy. V devadesátkách dorazily zahraniční trháky: uhánějící Pohotovost i milá sestřička Stefanie, která si na své pacienty vždycky našla čas.

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Seriály z lékařského prostředí táhnou dodnes. Donutilův mrzout z Beskyd, dojemný Smysl pro tumor i napínavý Urgent s Noahem Wylem nebo The Knick: Lékaři bez hranic - dokazují, že skvělé kousky vznikají dál.

Teď ale ruku na srdce: poznáte slavnou ordinaci podle jediné fotky? V tomhle kvízu si proklepnete, jak dobře se vyznáte v lékařských seriálech, od klasik po aktuální hity. Tak zhluboka dýchejte, jde se operovat.

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