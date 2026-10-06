Bílý plášť, fonendoskop a věčný shon na chodbách. Přísný doktor Sova, protivný doktor House, dobrácký doktor Mázl. Lékařské seriály sledují celé generace a každá má toho svého hrdinu.
Husákovy děti vyrůstaly u Nemocnice na kraji města a Sanitky, kde vedle pacientů dostávaly prostor i velké lidské osudy. V devadesátkách dorazily zahraniční trháky: uhánějící Pohotovost i milá sestřička Stefanie, která si na své pacienty vždycky našla čas.
Seriály z lékařského prostředí táhnou dodnes. Donutilův mrzout z Beskyd, dojemný Smysl pro tumor i napínavý Urgent s Noahem Wylem nebo The Knick: Lékaři bez hranic - dokazují, že skvělé kousky vznikají dál.
Teď ale ruku na srdce: poznáte slavnou ordinaci podle jediné fotky? V tomhle kvízu si proklepnete, jak dobře se vyznáte v lékařských seriálech, od klasik po aktuální hity. Tak zhluboka dýchejte, jde se operovat.
Po prezidentovi otazník i nad Pavlovou. První dáma si rýpla do pravidel, Hrad mlčí
U prezidenta Petra Pavla už je téměř jasné, že letos k volební urně nedorazí, otazník ale visí i nad jeho manželkou Evou Pavlovou. Spekuluje se, že je stejně jako prezident na plánované zahraniční dovolené. Aktuálně.cz se na její plán opakovaně ptalo jejího kabinetu. První dáma se k blížícím volbám vyjádřila sama – a ostře se opřela do volebních pravidel.
Zmar Čechů ve Wembley. Odstartoval ho Coufalův nepochopitelný vlastní gól
Čeští fotbaloví reprezentanti podlehli v Anglii 0:3 a prohráli i čtvrté utkání skupiny A3 Ligy národů. Národní tým nadále čeká na první bodový zisk pod novým španělským trenérem Santim Deniou.
Denemarková na veletrhu kritizovala ministry kultury. Její projev sklidil ovace
Ministři kultury, kteří ničí kulturu, přicházejí a odcházejí, literatura ale zůstává. Na zahajovacím ceremoniálu Frankfurtského knižního veletrhu to v úterý prohlásila česká spisovatelka Radka Denemarková.
Panika! Rusové Putinovi nevěří, bojí se moru, hlásí Just z Moskvy
Rusko zachvátila panika z moru. „Rusové se bojí a oficiálním vyjádřením nevěří,“ popisuje obavy z moru v Moskvě spolupracovník Aktuálně.cz v ruském hlavním městě Jiří Just. Panika propukla poté, co podle oficiálních informací kvůli „plicní nákaze nejasného původu“ zemřela osmadvacetiletá pracovnice Irkutského protimorového ústavu.
Okamura jde proti slibům Babišova ANO. Cenu hypoték vláda neovlivní, říká šéf SPD
Slova šéfa SPD Tomia Okamury se znovu dostávají do rozporu s plány premiéra Andreje Babiše (ANO). Tentokrát jde o levnější hypotéky, což je klíčový předvolební slib nejsilnějšího vládního hnutí i jeho koaličních spojenců. Okamura teď prohlásil, že levnější hypotéky Babišova vláda ovlivnit nemůže.