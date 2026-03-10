Přeskočit na obsah
KVÍZ: Jaro se blíží! Poznáte všechny květiny, které zdobí parky a louky?

Alžběta Staňková, redaktorka magazínu Aktuálně
Alžběta Staňková

Na jaro se většina lidí těší už proto, že po měsících šedivé zimy začnou veřejný prostor konečně zdobit květiny všech možných druhů a barev. Víte ale, jak se vlastně jmenují? Pojďte zjistit, co jste si zapamatovali ze školního přírodopisu a vyzkoušejte následující kvíz!

A flame rises from a gas flare at the Dangote refinery refinery in Lagos, Nigeria
"Dobře naplánovaný začátek války." Zdražení u benzinek není nic proti plynu

„Ten, kdo válku plánoval, udělal dobře, že ji naplánoval na konec zimy, a ne začátek,“ hodnotí ekonom Petr Bartoň situaci na Blízkém východě. Z Perského zálivu na světové trhy proudí dvacet procent světové produkce zemního plynu. A jeho cena okamžitě po začátku konfliktu vystřelila nahoru. Spotřebitelé se tak teď přeplácejí, aby koupili tankery s ropou a plynem, které jsou momentálně na moři.

David Duchovny a Gillian Andersonová jako dvojice agentů vyšetřujících nevysvětlitelné záhady ve 4. řadě sci-fi seriálu Akta X (1996).
Pravda je stále tam venku. Jaká bude nová tvář legendárního seriálu Akta X?

Kultovní seriál se chystá na svůj další návrat. Streamovací platforma Hulu připravuje restart slavné mysteriózní série pod vedením režiséra Ryana Cooglera. Tvůrci slibují moderní a temnější verzi příběhu o vyšetřování nevysvětlitelných jevů, která má oslovit novou generaci diváků. Ačkoliv detaily příběhu jsou zatím drženy pod pokličkou, vynořují se první informace o obsazení a tvůrčím záměru.

