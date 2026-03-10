KVÍZ: Jaro se blíží! Poznáte všechny květiny, které zdobí parky a louky?

Na jaro se většina lidí těší už proto, že po měsících šedivé zimy začnou veřejný prostor konečně zdobit květiny všech možných druhů a barev. Víte ale, jak se vlastně jmenují? Pojďte zjistit, co jste si zapamatovali ze školního přírodopisu a vyzkoušejte následující kvíz!
Válka proti Íránu se blíží ke konci. Na pondělní tiskové konferenci ve svém klubu v Doralu na Floridě to prohlásil americký prezident Donald Trump. Termín možného zastavení útoků, které USA podnikají společně s Izraelem, nezmínil, na otázku novinářů ale uvedl, že to nebude do týdne.
"Dobře naplánovaný začátek války." Zdražení u benzinek není nic proti plynu
„Ten, kdo válku plánoval, udělal dobře, že ji naplánoval na konec zimy, a ne začátek,“ hodnotí ekonom Petr Bartoň situaci na Blízkém východě. Z Perského zálivu na světové trhy proudí dvacet procent světové produkce zemního plynu. A jeho cena okamžitě po začátku konfliktu vystřelila nahoru. Spotřebitelé se tak teď přeplácejí, aby koupili tankery s ropou a plynem, které jsou momentálně na moři.
Pravda je stále tam venku. Jaká bude nová tvář legendárního seriálu Akta X?
Kultovní seriál se chystá na svůj další návrat. Streamovací platforma Hulu připravuje restart slavné mysteriózní série pod vedením režiséra Ryana Cooglera. Tvůrci slibují moderní a temnější verzi příběhu o vyšetřování nevysvětlitelných jevů, která má oslovit novou generaci diváků. Ačkoliv detaily příběhu jsou zatím drženy pod pokličkou, vynořují se první informace o obsazení a tvůrčím záměru.
"Tříkolka je furt lepší než invalidní vozík." Vonnová prozradila bolestnou skutečnost
O víkendu uplynul měsíc od chvíle, kdy celý sportovní svět zatajil dech. Americká lyžařka Lindsey Vonnová má za sebou po pádu v olympijské sjezdu už pět operací nohy a fanouškům ukázala, jak se snaží vypořádat s omezenou mobilitou.