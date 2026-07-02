KVÍZ: Jak dobře znáte Slovensko? Sedmou otázku zodpoví správně jen Slováci

Naši východní sousedé nám byli po desetiletí nejbližšími bratry a dodnes nás pojí nejen společná historie, ale i hluboké kulturní a rodinné vazby. Myslíte si, že zemi pod Tatrami znáte jako své vlastní boty, nebo jsou vaše vědomosti omezené jen na Bratislavský hrad, bryndzové halušky a výlety do Vysokých Tater?
Slovensko je země neuvěřitelných kontrastů, která na malém území ukrývá divokou panenskou přírodu, fascinující historii i světové unikáty. Jak dobře znáte národní parky? A slyšeli jste už o Košickém maratonu míru? Slováci zkrátka umí překvapit.
Geografickým srdcem země jsou Vysoké Tatry, na jihu na vás čekají rozlehlé nížiny. Bohatství země se po staletí formovalo také pod zemí. Středoslovenské báňské regiony patřily k pilířům uherského hospodářství. V Banské Štiavnici byla v roce 1762 založena vůbec první technická vysoká škola na světě (Banícka akadémia) a v nedaleké Kremnici funguje nepřetržitě od roku 1328 nejstarší mincovna na světě, která dnes razí slovenské euro mince.
Surová příroda a těžká práce v dolech či na pastvinách vtiskly Slovensku osobitý folklorní ráz. Pojďme se společně vydat na průzkum slovenské přírody, historie, umění i sportu – a schválně, co všechno vylovíte z paměti!
Liga? Ne, díky. Táborsko odmítlo nabídku na postup, Artis zvažuje. Na šanci číhá Dukla
Vedení Táborska se rozhodlo nevyužít nabídku od Ligové fotbalové asociace (LFA) na postup do nejvyšší soutěže. Druholigový klub o tom informoval na svém webu. Za hlavní důvody uvedl situaci okolo stadionu v Českých Budějovicích a nedostatečný čas na sestavení kádru schopného hrát první ligu.
Motorista Šťastný: Macinka je geniální stratég, Babiš nesmírně efektivní manažer a Turek Red Bull
Ministr sportu, zdraví a prevence Boris Šťastný se od ostatních Motoristů liší minimálně v tom, že není v politice nováčkem – má za sebou účinkování v ODS po boku expremiérů Václava Klause či Mirka Topolánka. V rozhovoru pro Aktuálně.cz se vyjadřuje ke kontroverznímu stylu vystupování svých spolustraníků i k tomu, jako to vlastně myslel s tím odebráním dotací festivalu ve Strážnici.
Zemřel dramaturg a bývalý rektor JAMU Václav Cejpek. Bylo mu 73 let
Zemřel bývalý rektor Janáčkovy akademie múzických umění (JAMU) v Brně Václav Cejpek, bylo mu 73 let. ČTK to bez dalších podrobností potvrdila mluvčí školy Romana Elsner. Cejpek působil jako televizní a divadelní dramaturg a překladatel z němčiny. Loni se stal prvním držitelem titulu emeritního profesora JAMU.
Skvělá Bouzková je ve třetím kole, Italka ji nezdržela
Tenistka Marie Bouzková postoupila potřetí v kariéře do 3. kola Wimbledonu. Turnajová jednadvacítka dnes porazila na londýnské trávě osmnáctiletou Italku Tyru Caterinu Grantovou 7:5, 6:3. V boji o osmifinále narazí na nasazenou patnáctku Rusku Dianu Šnajderovou, nebo její krajanku Ljudmilu Samsonovovou.
ŽIVĚ Konec vedrům a silným bouřkám, počasí by do konce týdne mělo být klidnější
Česko čeká po sérii dní s extrémními teplotami a následnými až velmi silnými bouřkami klidnější počasí. Do soboty bude přes den převážně slunečno a teploty se budou většinou pohybovat kolem 25 stupňů Celsia. V neděli se na většině území vyskytnou přeháňky, výjimečně i bouřky. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického průměru (ČHMÚ).