Čeština dokáže potrápit i ty, kteří si v pravopisu věří. Stačí pár zrádných slov a jistota je pryč. Ověřte si, jak dobře máte pravidla opravdu zažitá, a zjistěte, zda se vám podaří překonat průměrné skóre ostatních.
Čeština má zvláštní talent působit jednoduše přesně do chvíle, než člověk začne psát. Slova, která běžně používáme v konverzaci, najednou vypadají na papíře podezřele a i jinak jistý pisatel začne váhat, jestli správně zvolil i/y, s/z nebo délku samohlásky. Právě v tom jsou pravopisné chytáky zrádné – často nejde o neznámá slova, ale o ta úplně obyčejná.
Nejistota přitom není nic výjimečného. Část pravopisu máme zafixovanou ze školy, část si průběžně doplňujeme četbou a část prostě odhadujeme podle toho, „jak to vypadá“. Jenže právě vizuální paměť umí klamat, zvlášť když kolem sebe často vídáme stejnou chybu. Čím častěji se objeví, tím přirozeněji může nesprávná varianta působit.
Krátký pravopisný test tak není jen návratem do školní lavice, ale i docela praktickou kontrolou toho, co nám v hlavě opravdu zůstalo. Některé odpovědi přijdou automaticky, u jiných se možná zarazíte překvapivě dlouho. A právě tam se obvykle ukáže, která pravidla máme skutečně zažitá a která si jen myslíme, že známe.
Zdroj: Ústav pro jazyk český
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