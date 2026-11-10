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KVÍZ: Husákovy děti tyhle příběhy četly před spaním. Poznáte jejich hrdiny ve starých ilustracích?

Tereza Šolcová
Tereza Šolcová
Tereza Šolcová
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Než dostali hlas a začali se hýbat na obrazovce, žili mnozí dětští hrdinové mezi stránkami knih. Jejich příběhy si možná pamatujete dodnes. Vybaví se vám ale správné jméno i nad dobovou ilustrací, která může vypadat jinak než obrázek z vaší dětské knihovny? V našem kvízu čeká 25 setkání se známými i trochu zapomenutými postavami. Tentokrát napovídají knihy, ne večerníček.

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Zkuste si vybavit knihu, kterou jste jako děti otevírali pořád dokola. Možná se nejdřív objeví obrázek a teprve po něm název. Barva šatů, výraz ve tváři, podivná čepice nebo několik čar, z nichž najednou vznikne celý tvor. Jméno člověka, který ho nakreslil, už tak pohotově naskočit nemusí. Při čtení jsme přece většinou sledovali, co hrdina provede na další stránce, a ne údaje v tiráži. A někdy jsme na oblíbený výjev čekali tak netrpělivě, že okolní text dostal jen velmi zběžnou pozornost.

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Dětská kniha měla v Československu pevné nakladatelské zázemí. Státní nakladatelství dětské knihy vzniklo v roce 1949 a od roku 1969 neslo jméno Albatros. Vedle příběhů se k dětským čtenářům dostávaly také výrazné výtvarné světy. Obrázek pomáhal představit si prostředí, rozeznat hrdinu nebo se na chvíli zastavit u něčeho, co vypravěč odbyl jedinou větou.

Právě tuhle obrazovou paměť zkouší následující kvíz. Televizní a filmové podoby tentokrát necháváme stranou. Poznáte postavy a knihy jen podle původních knižních ilustrací?

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