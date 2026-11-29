Stačil jediný pohled na jídelníček na nástěnce a Husákovy děti věděly, jestli je čeká krásný den, nebo gastronomická zkouška odvahy. Zatímco kvůli některým obědům se u výdejního okénka tvořily fronty na nášup, jiné se děti pokoušely nenápadně propašovat do zbytků. Jak dobře si pamatujete chutě svého dětství? Oprašte vzpomínky, připravte si tác a vzhůru do školní jídelny!
Školní jídelna měla vlastní zákony, vlastní hierarchii i nezaměnitelnou vůni, která se někdy plížila školními chodbami už od druhé vyučovací hodiny. Zkušenější strávníci podle ní dokázali odhadnout, jestli mají důvod k radosti, nebo zda bude rozumnější dojíst o přestávce svačinu.
Dukátové buchtičky se šodó dokázaly napravit i pětku z matematiky, zatímco koprová omáčka rozdělovala kolektiv spolehlivěji než výběr spoluhráčů při tělocviku. Každý měl své oblíbence, své úhlavní nepřátele na talíři a vlastní strategii, jak se vypořádat s jídlem, které zkrátka nešlo pozřít. Zvlášť když u odkládacího okénka držela stráž nekompromisní paní kuchařka.
Dnes už si naštěstí můžeme sami rozhodnout, co si dáme k obědu a kolik toho necháme na talíři. Některé chutě nám přesto zůstaly v paměti možná důkladněji než vyjmenovaná slova. Tak schválně, milé Husákovy děti, jak dobře se vyznáte v jídelníčku svého dětství? Tentokrát vám za nedojedený oběd nikdo nevynadá. Za špatnou odpověď ovšem bod nedostanete.
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