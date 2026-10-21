Stačila úvodní melodie a v obýváku bylo jasno, co se bude večer sledovat. S některými hrdiny jsme jezdili na chalupu, s jinými zachraňovali životy nebo cestovali mezi světem lidí a pohádek. Tváře si možná vybavíte okamžitě. Ale co jména, rodinné vztahy a drobnosti, které kdysi vypadaly nezapomenutelně? Dvacet otázek prověří, kolik z televizního dětství zůstalo v paměti po letech a mnoha reprízách.
Televizní večer měl kdysi úplně jiný rytmus než dnešní brouzdání streamovacími katalogy. Seriál začal v přesně danou hodinu, další díl přišel až za týden a kdo ho prošvihl, měl smůlu. Možností bylo málo, zato společných zážitků hodně. Druhý den se tak v práci, ve škole nebo doma mluvilo o stejných postavách, hláškách i zápletkách.
Tenhle společný televizní svět měl přitom mnoho podob. Vedle sousedských komedií a pohádkových dobrodružství vznikaly příběhy lékařů, učitelů, kriminalistů i obyčejných rodin. Některé zestárly překvapivě dobře, jiné dnes sledujeme s větším odstupem, třeba kvůli tomu, jak silně odrážely dobovou ideologii. U Třiceti případů majora Zemana tak nostalgie nemůže přebít fakt, že šlo zároveň o výrazně propagandistické dílo.
Reprízy navíc televizní paměť pěkně promíchaly. Seriál nemusíme znát z premiéry, aby patřil k našemu dětství. Někdy nám ho předali rodiče, jindy prarodiče, a některé tituly díky tomu přežily několik generací diváků.
Následujících dvacet otázek proto nebude zkoušet jen letopočty a názvy. Přijdou postavy, vztahy, předměty, hlášky i drobné detaily z děje. Začátek vás nechá rozkoukat, konec už sáhne hlouběji do paměti. A k autorům kvízu buďte shovívaví: jejich domácím hřištěm jsou přece jen spíš seriály z přelomu tisíciletí.
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