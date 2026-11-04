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KVÍZ: Husákovy děti je milovaly i nenáviděly. Poznáte 25 jídel, která voní dětstvím a nostalgií?

Tereza Šolcová
Tereza Šolcová
Tereza Šolcová
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Vzpomínáte na vůni obědů u babičky? Na školní jídelny, kde se na některá jídla stály fronty, nebo na dobroty, které dnes už na talíři vídáme jen zřídka? Škubánky, žemlovka, bramborové placky a další chutě, na kterých vyrůstaly celé generace, se vracejí. Poznáte podle fotografie 25 jídel, která patřila k dětství Husákových dětí? Některá vám připomenou domov, u jiných budete muset zapátrat v paměti.

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Na jednom talíři máslo pomalu prosakuje mákem, na druhém se lesknou kousky hub. Vedle čeká placka s opečenými skvrnami, která může chutnat nasladko i naslano. Česká kuchyně se zkrátka nevejde mezi svíčkovou a řízek. Je v ní spousta obyčejných jídel, jejichž jméno si člověk vybaví přesně ve chvíli, kdy je někdo jiný řekne nahlas. Do té doby má jen neodbytný pocit, že tohle přece zná.

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Některé pokrmy vám připomenou školní obědy v Československu, jiné návštěvu u příbuzných nebo výlet na Valašsko či Chodsko. Ne všechny se vařily všude a ne každý krajový moučník prošel školní jídelnou. Právě tahle pestrost dělá z poznávání větší dobrodružství, než by naznačoval první pohled na talíř.

Čeká vás 25 fotografií a vždy tři možnosti. U několika méně známých jídel pomůže krátká indicie, po odpovědi se dozvíte i něco o jejich přípravě nebo tradici. Dejte si načas: paměť na chutě bývá výborná, paměť na názvy už občas potřebuje trochu zamíchat.

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