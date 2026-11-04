KVÍZ: Husákovy děti je milovaly i nenáviděly. Poznáte 25 jídel, která voní dětstvím a nostalgií?

Vzpomínáte na vůni obědů u babičky? Na školní jídelny, kde se na některá jídla stály fronty, nebo na dobroty, které dnes už na talíři vídáme jen zřídka? Škubánky, žemlovka, bramborové placky a další chutě, na kterých vyrůstaly celé generace, se vracejí. Poznáte podle fotografie 25 jídel, která patřila k dětství Husákových dětí? Některá vám připomenou domov, u jiných budete muset zapátrat v paměti.
Na jednom talíři máslo pomalu prosakuje mákem, na druhém se lesknou kousky hub. Vedle čeká placka s opečenými skvrnami, která může chutnat nasladko i naslano. Česká kuchyně se zkrátka nevejde mezi svíčkovou a řízek. Je v ní spousta obyčejných jídel, jejichž jméno si člověk vybaví přesně ve chvíli, kdy je někdo jiný řekne nahlas. Do té doby má jen neodbytný pocit, že tohle přece zná.
Některé pokrmy vám připomenou školní obědy v Československu, jiné návštěvu u příbuzných nebo výlet na Valašsko či Chodsko. Ne všechny se vařily všude a ne každý krajový moučník prošel školní jídelnou. Právě tahle pestrost dělá z poznávání větší dobrodružství, než by naznačoval první pohled na talíř.
Čeká vás 25 fotografií a vždy tři možnosti. U několika méně známých jídel pomůže krátká indicie, po odpovědi se dozvíte i něco o jejich přípravě nebo tradici. Dejte si načas: paměť na chutě bývá výborná, paměť na názvy už občas potřebuje trochu zamíchat.
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