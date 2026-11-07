KVÍZ: Husákovy děti je míjely cestou ze školy i u babičky na zahradě. Poznáte 25 keřů a jejich plodů?

Rostly podél cest do školy, za ploty chalup, u hřišť, zahrádek i na okrajích sídlišť. Z některých se trhaly plody do hrníčku, jiné píchaly do lýtek, další voněly celé léto a nikdo tehdy nepotřeboval aplikaci, aby věděl, kam sáhnout a čemu se raději vyhnout. Husákovy děti je míjely skoro denně. Poznáte dnes 25 keřů podle plodů, květů a listů, nebo vás jejich pravé názvy potrápí?
Pro mnoho dnešních padesátníků a šedesátníků nebyly keře jen kulisou kolem domu. Patřily k cestám do školy, prázdninám na chalupě, výpravám za sídliště nebo prvním pokusům utrhnout něco jedlého bez dozoru dospělých. Některé jsme znali bezpečně podle plodů, jiné podle vůně, trnů nebo barvy listů. A spoustu z nich jsme možná znali lépe, než si dnes připouštíme.
Jenže poznat rostlinu „od vidění“ a dokázat ji správně pojmenovat jsou dvě různé disciplíny. Bez celé siluety keře, známého místa nebo ročního období dokážou zmást i druhy, které člověk míjel celé dětství. Červené plody vypadají podobně, bílé květy se snadno spletou a některé listy si člověk pamatuje spíš pocitově než botanicky přesně.
V kvízu proto čeká 25 fotografií plodů, květů i listů běžných i méně nápadných keřů české krajiny a zahrad. Některé odpovědi možná naskočí okamžitě, u jiných bude jméno viset někde na kraji paměti. A právě tam začíná ta nejlepší část: zjistit, kolik z přírody dětství v hlavě opravdu zůstalo.
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