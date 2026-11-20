Některým stačilo vstoupit do dveří a už jste věděli, že se něco semele. Jejich hlášky si pamatujete dodnes, jejich tváře znáte málem jako sousedy. Jak se ale jmenoval ten pán odvedle, kdo nosil švestky a koho si pamatujete jen jako doktora? Na pětadvaceti snímcích z československých filmů a seriálů si ověříte, jestli vám k té známé tváři naskočí taky správné jméno.
Občas stačí zahlédnout na obrazovce kabát, brýle nebo způsob, jakým si někdo sedne za volant, a hned víte, co přijde. Předbíháte dialog, protože tuhle scénu už jste viděli víckrát, než dokážete spočítat. Pak se někdo vedle vás zeptá, jak se ten člověk ve filmu jmenuje. V tu chvíli je k ničemu i to, že bezpečně víte, kdo ho hraje a co řekne za pět vteřin.
V kvízu se potká večerní škola s vodnickým bytem a filmová vesnice s výpravou z budoucnosti. Někde bude stačit příjmení, jinde rozhodne křestní jméno. Až vás u některé tváře napadne „toho přece znám“, zkuste si odpovědět ještě před přečtením možností. Filmová paměť se při téhle disciplíně občas chová jako žák, který v lavici uměl všechno a u tabule zapomněl i vlastní jméno.
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