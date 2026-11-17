Člověk si tehdy uměl sednout k televizi s tak nevinným výrazem, že by mu klidně uvěřili i vlastní rodiče. Jistě, že se díval kvůli ději. A taky tak trochu kvůli té princezně, tomu dobrodruhovi nebo hrdince, která dokázala zamotat hlavu celému království. Tvář možná poznáte i po desítkách let. Zkuste si ve třiceti otázkách vybavit, co všechno se vašim oblíbencům přihodilo.
Když měl oblíbený seriál pokračovat v sobotu večer, vyplatilo se vědět, kdo doma právě drží ovladač. Vlastně i to, jestli vůbec nějaký máte. A pokud se na obrazovce měl objevit někdo, kvůli komu jste byli ochotní si předem uklidit pokoj, bylo rozumné stihnout večeři. Rodina si mohla myslet, že vás zajímá, jak dopadne zápletka. A svým způsobem měla pravdu.
Každý měl jiné slabé místo. Někomu stačil plášť, kůň a schopnost přijet v pravou chvíli. Jiného si získala holka, která si poradila s kouzly, s dospělými nebo s obojím naráz. A jeden a týž příběh jsme mohli sledovat úplně jinak než kamarádi. Oni si druhý den pamatovali hlášku. My jsme si pamatovali, kdo se na koho podíval a jak dlouho to asi trvalo.
Teď dostanete třicet fotografií a u každé tři možnosti. Někde vám bude stačit tvář nebo kostým, jinde si budete muset vybavit, do koho se hrdina zamiloval, kam se vydal nebo čím si přivodil malér. Klidně začněte s přesvědčením, že své oblíbence znáte dokonale. S první filmovou láskou se ostatně sluší potkat znovu s trochou sebevědomí.
Newslettery
Nejnovější články z Magazínu
Čtení na chvíle, kdy chcete zvolnit. Vždy v úterý: životní styl, zajímavosti a příběhy lidí – slavných i těch, o kterých jste ještě neslyšeli.
Nejnovější články z rubriky Auto
Pro řidiče i pro ty, kteří o autech jen rádi čtou. Každý čtvrtek novinky, testy, rozhovory i praktické rady, které využijete za volantem.
U hlavního nádraží v Praze se srazily dva vlaky. Zraněných jsou desítky, někteří těžce
U hlavního nádraží v Praze se dnes ráno srazily dva vlaky. Na místě jsou podle hasičů nižší desítky zraněných lidí, většina lehce. Několik lidí utrpělo také těžká zranění, záchranáři je rozvážejí do pražských nemocnic. Na místě mají evakuační speciál. Zasahují všechny složky záchranného systému.
ŽIVĚ Rusko v noci zničilo 1441 ukrajinských dronů, je to zřejmě nový rekord
Ruská protivzdušná obrana zničila v noci na úterý 1441 ukrajinských dronů, oznámilo ráno to na síti Telegram ruské ministerstvo obrany. Jde zřejmě o nejvyšší počet od počátku ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022. Starosta Moskvy Sergej Sobjanin mezitím informoval o 800 zneškodněných dronech, které mířily na region hlavního ruského města.
ŽIVĚ Začínají oslavy 17. listopadu, na Národní letos bude chybět premiér
Česko si 17. listopadu připomíná výročí sametové revoluce a Den boje za svobodu a demokracii. Hlavní program s názvem Korzo Národní se uskuteční od 10 hodin na Národní třídě a nabídne koncerty, debaty, živé podcasty, divadlo i výstavy. Lidé si ale budou připomínat listopadové události i na dalších místech republiky. Sledujte je s námi v online reportáži.
Kolaps Noskové? Vyhrál televizní byznys nad tenisem, míní Lojda. Češka ukázala charakter
„Linda Nosková dnes slaví 22. narozeniny. Ve svém věku prožila úžasnou sezonu, kterou už v létě korunovala wimbledonským titulem, ale poslední zápas v semifinále Turnaje mistryň se jí totálně nepovedl. Můžou za to nejspíš i podmínky v Indian Wells,“ píše v komentáři Aktuálně.cz bývalý tenista Dušan Lojda.