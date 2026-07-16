KVÍZ: Horní Rakousko. Jak dobře znáte kraj jezer, hor a alpských vyhlídek?
V Horním Rakousku se během jediného dne můžete projít hlubokou soutěskou, vystoupat na alpský vrchol, projet se podél Dunaje a den zakončit talířem sivena v solné krustě. Náš kvíz vás zavede od křišťálově čistých jezer Solné komory až po zvlněné kopce Mühlviertelu, krajem, kde se propojují příroda, kultura i odpočinek. Jak dobře tuto rozmanitou spolkovou zemi znáte? Otestujte své znalosti.
Nejdřív zlomili Anglii, pak rozjeli politickou bouři. FIFA řeší oslavy Argentiny
Argentinští fotbalisté slavili středeční vítězství v semifinále mistrovství světa 2:1 nad Anglií s transparentem připomínajícím válku o Falklandy v roce 1982. Podle agentur jim za to hrozí trest od světové federace FIFA, jež politické projevy při zápasech zakazuje.
Intuitivně chce Babiš na Hrad. Za jeho bojem s Pavlem je ale i jiná věc, míní expert
Politolog Daniel Kunštát v rozhovoru pro Aktuálně.cz rozkrývá možné motivace Andreje Babiše, které ho vedou ke stupňování konfliktu s prezidentem Petrem Pavlem. Podle něj za tím nemusí být pouze Babišova touha být prezidentem. „Jde o souběh dvou motivací, které se vzájemně posilují,“ říká.
Pomoc lidem v bytové nouzi budou řešit i úřady práce
Pomocí lidem ohroženým bytovou nouzí se budou zabývat také úřady práce, převezmou část úkolů od obcí. Úřady práce budou mimo jiné rozhodovat o žádostech o podpůrná opatření. Poradenská kontaktní místa k bydlení vzniknou ve všech 205 obcích z rozšířenou působností, bude jich o 100 víc.
Evropa bojuje se suchem, prožila už ale dramatičtější roky
Nejhorší sucha zasáhla střední Evropu podle mediálního pokrytí v roce 2003. Následoval rok 2022 a také roky 2015, 2018 a 2025. Čeští vědci spolupracovali s kolegy z dalších šesti zemí na projektu, jehož cílem bylo zjistit, jak média reflektují dopady extrémního počasí v teplém období roku, jako jsou epizody sucha, vlny veder a přírodní požáry.
V létě jsou častější otravy z jídla způsobené viry, bakteriemi nebo toxiny
V létě jsou podle odborníků zejména kvůli vysokým teplotám častější otravy z jídla způsobené viry, bakteriemi i toxiny. Při stravování mimo domov lidé často nemají přehled o tom, zda je jídlo připravované bezpečným způsobem. Navíc často jeden zdroj nakazí více lidí. Na webu to ve čtvrtek uvedl Státní zdravotní ústav (SZÚ).