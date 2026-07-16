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KVÍZ: Horní Rakousko. Jak dobře znáte kraj jezer, hor a alpských vyhlídek?

Linda Veselá, redaktorka magazínu aktuálně
Linda Veselá, redaktorka magazínu aktuálně
BeNative,Linda Veselá

V Horním Rakousku se během jediného dne můžete projít hlubokou soutěskou, vystoupat na alpský vrchol, projet se podél Dunaje a den zakončit talířem sivena v solné krustě. Náš kvíz vás zavede od křišťálově čistých jezer Solné komory až po zvlněné kopce Mühlviertelu, krajem, kde se propojují příroda, kultura i odpočinek. Jak dobře tuto rozmanitou spolkovou zemi znáte? Otestujte své znalosti.

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Kvíz o Horním Rakousku vznikl ve spolupráci s Austria Tourism.

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