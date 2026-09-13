KVÍZ: Historii máte v malíku? U těchto 80 otázek možná narazíte

Karel IV., Martin Luther, Napoleon, Marie Curie-Skłodowská nebo Harry Potter. V našem kvízu se potkáte s osobnostmi i událostmi, které dělí stovky let. Vzpomenete si, kdy vznikla pražská univerzita, kdy první člověk zdolal Mount Everest nebo kdy vyšel první díl Harryho Pottera? Otestujte si v 80 otázkách, jak dobře si ještě pamatujete dějepis.
Jedna z otázek historického kvízu míří také na rok 1348 - právě tehdy vznikla v Praze univerzita, která dodnes patří k nejvýznamnějším vzdělávacím institucím v zemi.
Kořeny Univerzity Karlovy sahají do roku 1348, kdy ji založil český a římský král Karel IV. Stalo se to 7. dubna a Praha se tím zařadila mezi významná evropská centra vzdělanosti. Šlo o první univerzitu svého druhu na sever od Alp a na východ od Paříže. Od počátku měla čtyři fakulty: teologickou, právnickou, lékařskou a fakultu svobodných umění.
Univerzita se brzy stala místem, kam za vzděláním přicházeli studenti i učitelé z různých koutů Evropy. Výraznou stopu v jejích dějinách zanechal také rektor Jan Hus a husitské hnutí, které její fungování zásadně proměnilo. V roce 1654 pak došlo ke spojení s jezuitskou univerzitou v Klementinu a vznikla Karlo-Ferdinandova univerzita. V roce 1882 se rozdělila na českou a německou část a po vzniku Československa v roce 1918 získala česká univerzita název Univerzita Karlova.
Zdroje: Evropská unie, Bellum, Dny české státnosti, Univerzita Karlova
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