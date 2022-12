Kvíz: Orlice, ježci i medvědi. Poznáte znaky českých měst?

Judista Lukáš Krpálek se na Grand Slamu v Tokiu probojoval do semifinále kategorie nad 100 kilogramů, do kterého však kvůli zranění nenastoupil. Podle České televize se dvojnásobný olympijský vítěz rozhodl neriskovat zhoršení stavu třísel, s nimiž má problémy. David Pulkrábek skončil ve váze do 60 kilogramů sedmý.