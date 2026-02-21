KVÍZ: Dostali byste se na střední školu? Změřte síly s deváťáky!

Přijímací zkoušky na střední školy jsou velké téma. Ať už vám připadají příliš náročné, nebo naopak jednoduché, rozhodně neuškodí, pokud bude váš úhel pohledu podložený osobní zkušeností. Jste ve svých znalostech kovaní v kramflecích, nebo naopak školáky upřímně litujete? Vyzkoušejte, jak si stojíte, v následujícím kvízu. Otázky pochází z reálných přijímacích zkoušek.
Nejvyšší soud zrušil Trumpova cla, ten hned zavedl nové. Platit má od úterý
Americký prezident Donald Trump podepsal dokumenty o uvalení avizovaného desetiprocentního cla na dovoz ze všech zemí. Informoval o tom Bílý dům. Dodal, že clo vstoupí v platnost v úterý. Clo bude podle něj platit 150 dní a nebude se vztahovat na některé zboží, například na vybrané zemědělské produkty, léčiva, automobily, elektroniku a suroviny, napsala agentura Reuters.
Co čeká Jílka v boji o třetí medaili? Divočina s ostrými lokty. Čech popsal svůj plán
Čtvrteční závod na 1500 metrů byl pro maximalistu Metoděje Jílka zklamáním. Dojel šestnáctý a zlobil se, že přemýšlel špatně. V olympijském programu rychlobruslení má ale ještě jednu šanci na třetí medaili - dnešní závod s hromadným startem. Jak vlastně tato atraktivní disciplína vypadá?
Architektura své doby. České stavby, které přepisovaly dějiny a vzbudily obdiv i nenávist
Secesní okázalost, kubistické experimenty i současná architektura plná skla, oceli a zeleně. Některé stavby nejsou jen domy – jsou to otisky ideálů, ambicí i nálad své epochy. A každá z nich zanechala v českém prostoru stopu, kterou nelze přehlédnout. Prohlédněte si výběr ikonických děl naší země.
KVÍZ: Kdo hrál hlavní roli? Znáte herecké tváře slavných filmů?
Bez skvělých herců a hereček by nevznikly skvělé filmové postavy. A naopak. V našem kvízu si můžete otestovat, jak dobře si pamatujete ty, kteří se objevili v českých i zahraničních snímcích, jež se nesmazatelně zapsaly do historie kinematografie. Víte, kdo hrál učitele Igora Hnízda, krásnou Maryšku nebo Forresta Gumpa?
ŽIVĚ15. den ZOH: Šance jediné české závodnice v short tracku zhatil bolestivý pád
Sledujte události a zajímavosti z dnešního dne na olympiádě v Miláně a Cortině d'Ampezzo.