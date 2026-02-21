Přeskočit na obsah
Benative
21. 2. Lenka
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Magazín

KVÍZ: Dostali byste se na střední školu? Změřte síly s deváťáky!

Alžběta Staňková

Přijímací zkoušky na střední školy jsou velké téma. Ať už vám připadají příliš náročné, nebo naopak jednoduché, rozhodně neuškodí, pokud bude váš úhel pohledu podložený osobní zkušeností. Jste ve svých znalostech kovaní v kramflecích, nebo naopak školáky upřímně litujete? Vyzkoušejte, jak si stojíte, v následujícím kvízu. Otázky pochází z reálných přijímacích zkoušek.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Press briefing at the White House
Press briefing at the White House
Press briefing at the White House

Nejvyšší soud zrušil Trumpova cla, ten hned zavedl nové. Platit má od úterý

Americký prezident Donald Trump podepsal dokumenty o uvalení avizovaného desetiprocentního cla na dovoz ze všech zemí. Informoval o tom Bílý dům. Dodal, že clo vstoupí v platnost v úterý. Clo bude podle něj platit 150 dní a nebude se vztahovat na některé zboží, například na vybrané zemědělské produkty, léčiva, automobily, elektroniku a suroviny, napsala agentura Reuters.

Forrest Gump
Forrest Gump
Forrest Gump

KVÍZ: Kdo hrál hlavní roli? Znáte herecké tváře slavných filmů?

Bez skvělých herců a hereček by nevznikly skvělé filmové postavy. A naopak. V našem kvízu si můžete otestovat, jak dobře si pamatujete ty, kteří se objevili v českých i zahraničních snímcích, jež se nesmazatelně zapsaly do historie kinematografie. Víte, kdo hrál učitele Igora Hnízda, krásnou Maryšku nebo Forresta Gumpa?

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama