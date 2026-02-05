Přeskočit na obsah
KVÍZ: Co bylo dřív? Zvládnete 32 otázek všeobecného přehledu bez chybičky?

Magazín

Co bylo dřív – vejce, nebo slepice? Na tuhle otázku odpověď hledat nebudeme. Zato jsme pro vás připravili kvíz, který prověří nejen vaši historickou paměť, ale i přehled v literatuře, vědě, technice i kultuře. Uhodnete, která osobnost vstoupila na jeviště dějin dřív? Nebo který vynález začal lidem jako první usnadňovat život?

Andrej Babiš

ŽIVĚBabišova vláda ustála první pokus opozice o vyslovení nedůvěry

Koaliční vláda Andreje Babiše (ANO) odolala ve středu večer ve sněmovně prvnímu opozičnímu pokusu o vyslovení nedůvěry. Podnětem k vyvolání schůze bylo vyostření konfliktu mezi Motoristy a prezidentem Petrem Pavlem, který odmítl jmenovat Filipa Turka (Motoristé) ministrem životního prostředí. Tento střet pokračoval i dnes, když se předseda Motoristů Petr Macinka ostře do prezidenta pustil.

Federální imigrační agenti v Minnesotě. Foto z 24. ledna 2026.

ŽIVĚZ Minnesoty do Itálie? Trump stáhne téměř čtvrtinu federálních imigračních agentů

Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa stáhne z Minnesoty 700 federálních imigračních agentů, oznámil ve středu zmocněnec pro ochranu hranic Tom Homan. Vláda jich tam původně vyslala přes tři tisíce. Dvě třetiny tvořili agenti amerického Úřadu pro imigraci a cla (ICE). Ti budou působit i na zimních olympijských hrách v Itálii. Nakonec však budou jen na diplomatických misích USA.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Foto ze 6. ledna 2026.

ŽIVĚRusko by k dobytí východu Ukrajiny muselo obětovat osm set tisíc vojáků, tvrdí Zelenskyj

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj řekl, že pokud by Rusko chtělo dobýt východ Ukrajiny, muselo by obětovat dalších 800 tisíc vojáků. "Potřebovali by na to minimálně dva roky s velmi pomalým postupem. Podle mého názoru tak dlouho nevydrží," míní představitel země, jejíž vyjednavači se účastní třístranných americko-rusko-ukrajinských jednání. Uvedl to v rozhovoru s televizí France 2.

