19. 2. Patrik
KVÍZ: Call, deadline či ad hoc. Vyznáte se v kancelářském slangu?

Nikola Bernard

Mít přehled o kancelářském slangu je dnes téměř nutnost. Anglicismy, zkratky i latinské výrazy totiž běžně zaznívají na poradách, v e-mailech i během konverzací u kávovaru či v zasedačce. Otestujte si, zda víte, co znamená call, deadline, ad hoc nebo třeba KPI. Jste jedničkou v kancelářské mluvě?

Jindřich Vobořil se stal poradcem národního protidrogového koordinátora Pavla Béma.

Poradcem národního protidrogového koordinátora Béma se stal jeho předchůdce Vobořil

Národní protidrogový koordinátor Pavel Bém má nového poradce. Byl jím jmenován jeho předchůdce ve funkci Jindřich Vobořil. Připravovat by měl návrhy a podklady k opatřením. Vobořil to ve čtvrtek řekl na setkání s novináři. Bém je ve funkci od 16. ledna. Vobořil stojí v čele společnosti Podané ruce a think tanku Racionální politiky závislostí.

Bývalí ministři Marian Jurečka, Jana Černochová, Vít Rakušan a Eva Decroix, s nimiž si „pohrává“ vládní většina. – ilustrační foto

Černochová ano, Rakušan a Decroix ne, Jurečka možná. ANO a SPD si vyřizují účty s kritiky

Přestože od voleb utekly už čtyři měsíce, stále není jasné personální obsazení vedení některých výborů ve sněmovně. Je tomu tak proto, že ANO a SPD se takto fakticky „mstí“ některým politickým oponentům, které nechtějí do vedení výborů pustit. Msta se týká například bývalých členů vlády Víta Rakušana (STAN) a Mariana Jurečky (KDU-ČSL) či exministryně Evy Decroix (ODS).

Ilustrační foto. Logo Telegramu.

ŽIVĚSíť Telegram odmítla tvrzení Moskvy, že cizí služby mohou číst zprávy ruských vojáků

Ruský ministr digitálního rozvoje Maksut Šadajev ve středu prohlásil, že zahraniční zpravodajské služby si mohly číst zprávy na sociální síti Telegram, které si vyměňovaly ruské jednotky bojující na Ukrajině. Zástupci sítě toto tvrzení popřeli, firma nezjistila žádné problémy se šifrováním. Podle ní chce ruská vláda ospravedlnit zákaz Telegramu. Informovala o tom agentura Reuters.

