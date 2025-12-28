Přeskočit na obsah
Benative
28. 12. Bohumila
Magazín

Kvíz: Biologie ze střední školy. Vybavíte si ještě základy?

Vojtěch Kadaňka

Buňky, rostliny, živočichové i fungování lidského těla neminou ve středoškolské biologii nikoho. Prověřte svoje znalosti v patnácti otázkách. Některé jsou přímočaré, jiné trochu zapeklitější.

Z boje o záchranu je drama. Poslední Litvínov nahání zbylé outsidery

Hokejisté posledního Litvínova porazili v 35. kole extraligy doma České Budějovice 4:1, bodovali pošesté za sebou a z toho popáté vyhráli, navíc vždy s plným ziskem. Pokračují tak ve stíhací jízdě za Mladou Boleslaví a Kladnem. Gólem a asistencí se na tom podílel útočník Matěj Maštalířský. Motor venku prohrál podruhé za sebou.

Fotografie zachycují trosky sovětského letounu Tu-154, který musel 17. listopadu 1990 nouzově přistát na poli u Dubence na Trutnovsku. V letadle převážejícím obrovské množství cigaret Winston vypukl požár.
Kuriózní havárie na našem území. Letadlo odstřelili, cigarety z pole sbírali i Sověti

„Ježišmarjá, těch bylo!“ nedopočítá už Pavel Balák ve svém bytě na královéhradeckém sídlišti, kolik výbuchů musel přesně před 35 lety na poli provést. Jako vojenský pyrotechnik byl tím hlavním, kdo měl na starosti porcování zbytků sovětského letadla, které nouzově přistálo a shořelo na poli u Dubence na Trutnovsku. Teď popisuje, co přesně se v listopadu a prosinci 1990 ve východních Čechách stalo.

