Kvíz: Biologie ze střední školy. Vybavíte si ještě základy?

Buňky, rostliny, živočichové i fungování lidského těla neminou ve středoškolské biologii nikoho. Prověřte svoje znalosti v patnácti otázkách. Některé jsou přímočaré, jiné trochu zapeklitější.
Ostře sledovaná osoba? Kdepak, tady trenéra fotbalové reprezentace nikdo nepozná
Byl hvězdou anglické ligy, teď trénuje fotbalovou reprezentaci jedné z nejlidnatějších zemí světa. Na ulici ho v ní však nikdo nepozná. "Tady je to normální," směje se Nolberto Solano, kouč národního týmu Pákistánu.
Z boje o záchranu je drama. Poslední Litvínov nahání zbylé outsidery
Hokejisté posledního Litvínova porazili v 35. kole extraligy doma České Budějovice 4:1, bodovali pošesté za sebou a z toho popáté vyhráli, navíc vždy s plným ziskem. Pokračují tak ve stíhací jízdě za Mladou Boleslaví a Kladnem. Gólem a asistencí se na tom podílel útočník Matěj Maštalířský. Motor venku prohrál podruhé za sebou.
ŽIVĚU Záporožské jaderné elektrárny platí dočasné příměří. Opravy mají předejít havárii
Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE) dnes podle Reuters oznámila zahájení oprav elektrického vedení poblíž ukrajinské Záporožské jaderné elektrárny poté, co vyjednala lokální příměří. Tým MAAE dohlíží na opravy, které podle agentury budou trvat několik dní, v rámci snah předejít jaderné havárii.
Kuriózní havárie na našem území. Letadlo odstřelili, cigarety z pole sbírali i Sověti
„Ježišmarjá, těch bylo!“ nedopočítá už Pavel Balák ve svém bytě na královéhradeckém sídlišti, kolik výbuchů musel přesně před 35 lety na poli provést. Jako vojenský pyrotechnik byl tím hlavním, kdo měl na starosti porcování zbytků sovětského letadla, které nouzově přistálo a shořelo na poli u Dubence na Trutnovsku. Teď popisuje, co přesně se v listopadu a prosinci 1990 ve východních Čechách stalo.
Ptačí chřipka decimuje chov na Havlíčkobrodsku. Týden po nedaleké likvidaci drůbeže
V Habrech na Havlíčkobrodsku postihla ptačí chřipka další hospodářství firmy Xaverov, v němž bylo okolo 30.000 nosnic. Je o několik set metrů vzdálené od chovu téže firmy, v němž bylo kvůli ptačí chřipce minulý týden v úterý zlikvidováno okolo 35.000 slepic.