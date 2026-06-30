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Magazín

KVÍZ: 40 otázek z historie. Jak dobře si pamatujete klíčové momenty dějin?

Linda Veselá, redaktorka magazínu aktuálně
Linda Veselá, redaktorka magazínu aktuálně
Linda Veselá

Škola už skončila, ale pamatujete si ještě, kdy Evropu zasáhla první morová rána, kdy zemřela princezna Diana nebo ve kterém roce došlo k černobylské havárii? Otestujte si v našich 40 otázkách, kolik si toho pamatujete z hodin dějepisu.

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Pamatujete si klíčové milníky světových dějin: kdy byla vydaná Zlatá bula sicilská, kdy se potopil RMS Titanic nebo kdy byl zavražděn Julius Caesar? Právě tyto i další zásadní události českých i světových dějin na vás čekají v našem velkém historickém kvízu o 40 otázkách, který prověří vaše znalosti napříč staletími.

Kvíz vás provede napříč celými dějinami, od starověku přes středověk až po moderní dobu. Narazíte na slavné bitvy, přelomové politické události, významné objevy i tragické okamžiky, které změnily chod světa.

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Vyzkoušejte si, kolik bodů dokážete získat, a zjistěte, jak dobře se vyznáte v dějinách lidstva.

Zdroje: Evropská unie, Bellum, Dny české státnosti

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