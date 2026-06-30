KVÍZ: 40 otázek z historie. Jak dobře si pamatujete klíčové momenty dějin?

Škola už skončila, ale pamatujete si ještě, kdy Evropu zasáhla první morová rána, kdy zemřela princezna Diana nebo ve kterém roce došlo k černobylské havárii? Otestujte si v našich 40 otázkách, kolik si toho pamatujete z hodin dějepisu.
Pamatujete si klíčové milníky světových dějin: kdy byla vydaná Zlatá bula sicilská, kdy se potopil RMS Titanic nebo kdy byl zavražděn Julius Caesar? Právě tyto i další zásadní události českých i světových dějin na vás čekají v našem velkém historickém kvízu o 40 otázkách, který prověří vaše znalosti napříč staletími.
Kvíz vás provede napříč celými dějinami, od starověku přes středověk až po moderní dobu. Narazíte na slavné bitvy, přelomové politické události, významné objevy i tragické okamžiky, které změnily chod světa.
Vyzkoušejte si, kolik bodů dokážete získat, a zjistěte, jak dobře se vyznáte v dějinách lidstva.
Zdroje: Evropská unie, Bellum, Dny české státnosti
Nový průzkum: ANO vede, ODS ztrácí na Starosty. Motoristy předbíhá Kuba
Volby do Sněmovny by v případě jejich konání v květnu vyhrálo hnutí ANO, které by dostalo 35,5 procenta hlasů. Na druhém místě skončilo hnutí STAN se ziskem 14,5 procenta, ODS by získala 12 procent hlasů. V dolní parlamentní komoře by usedli ještě Piráti a SPD. Vyplývá to z průzkumu společnosti Median. Vládní Motoristé skončili pod pětiprocentní hranicí nutnou pro vstup do Sněmovny, uvedl průzkum.
ŽIVĚ Rusko v noci sestřelilo 419 ukrajinských dronů, 50 z nich mířilo na Moskvu
Ruská protivzdušná obrana v noci na úterý sestřelila 419 ukrajinských dronů, a to i nad Moskvou a jejím okolím. V tiskovém prohlášení to oznámilo ruské ministerstvo obrany citované agenturou AFP. O případných škodách nejsou informace k dispozici. Drony mířily především na anektovaný Krym, na sousední ruský Krasnodarský kraj a na oblast hlavního města Moskvy.
"Klima, které už neexistuje." Experti varují před mnohem větším průšvihem
Evropu zasáhla vlna extrémních veder, která narušila železniční dopravu, provoz jaderných elektráren i fungování veřejných institucí. Rekordní teploty zároveň upozornily na to, že infrastruktura i budovy byly navrženy pro klima, které už neexistuje. Odborníci varují, že bez rychlých investic do adaptace budou ekonomické i zdravotní dopady čím dál závažnější.
V Peru sečetli všechny hlasy z voleb, vítězkou je Fujimoriová
Peruánský volební úřad v pondělí zveřejnil konečné výsledky prezidentských voleb, v nichž zvítězila pravicová kandidátka Keiko Fujimoriová. Nad svým levicovým soupeřem Robertem Sánchezem vyhrála o přibližně 50 tisíc z více než 19 milionů sečtených hlasů. Fujimoriová uvedla, že vyčká na oficiální vyhlášení vítěze, zatímco Sánchez výsledek odmítá uznat a žádá zrušení hlasů odevzdaných v zahraničí.
Výbuch bomby v Monaku: zranění utrpěl i ukrajinský oligarcha
V domě v centru Monaka vybuchla v pondělí večer podomácku vyrobená bomba, která kriticky zranila dva lidi včetně ukrajinského oligarchy. Informovala o tom francouzská média, podle nichž lehčí zranění utrpělo také jedno dítě. Policie ve středomořském knížectví i ve Francii pátrá po strůjci útoku, který je na útěku.