Benative
18. 12. Miloslav
Magazín

KVÍZ: 30 nejzajímavějších faktů. Zjistěte, jak dobře znáte svět, odhalíte chytáky?

Dagmar Tichá
Dagmar Tichá
Dagmar Tichá

Dámy a pánové, držte si klobouky, pustíme se do kvízu plného fakt zajímavých faktů. Co je dál, co je vyšší, ale také jaký hluk lidskému uchu škodí víc? Ať už něco víte jistě, nebo budete jen tipovat, zaručeně se dozvíte něco nového. Otestujte si, co všechno víte o světě kolem sebe.

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová
Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová
Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová

ŽIVĚ"Neodejdeme, dokud nevyřešíme peníze pro Ukrajinu." V Bruselu začal klíčový summit EU

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová ve čtvrtek před začátkem summitu EU prohlásila, že neodejde bez vyřešení dalšího financování Ukrajiny. Podobně se vyjádřil i šéf Evropské rady António Costa. "Zcela podporuji Belgii," dodala von der Leyenová. Belgický premiér Bart De Wever předtím řekl, že požaduje, aby celá EU nesla riziko při využití zmrazených ruských aktiv na pomoc Ukrajině.

