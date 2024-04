Květen vyžene děti učit se ven

Blíží se Měsíc školních zahrad. Venkovní výuku podporuje i Nadace KKFF. Zapojte školu, kam chodí vaše děti!

Odstraňovat bariéry, které lidem brání být s dětmi venku, vysvětlovat, že školní zahrada je stejně důležitá část školky jako třída, a hlavně prodloužit čas strávený venku s dětmi až na celé dopoledne. I tyto cíle bude mít letošní Měsíc školních zahrad.

"Velmi si přejeme si, aby pedagogové, rodiče a děti z mateřských škol vyměnili během května třídu za zahradu. Naše zkušenosti s proměnami zahrad školek a prosazováním témat venkovní výuky ukazují, že i malé krůčky mohou ve výsledku způsobit velké změny s viditelným dopadem. Ve spolupráci s našimi partnery jsme proto letos připravili inspirativní a praktické materiály, které učitelům i rodičům umožní kvalitně trávit s dětmi více času venku," uvedl ředitel Nadace KKFF Luboš Veselý.

Jak se rychle zapojit?

Do nadace teď míří dotazy, jak se do celosvětové akce rychle zapojit. Nejlepším způsobem je navštívit web www.mesicskolnichzahrad.cz/

a stáhnout si plán aktivit na květen i výzvy na jednotlivé týdny pro děti předškolního věku. Výzvy učitele a rodiče přirozeně motivují k tomu, aby s dětmi vždy o kousek prodloužili čas venku. Zahrada je totiž taky třída!

První květnový týden učitelé přenesou ven jednu aktivitu, kterou s dětmi běžně dělají uvnitř. Třeba výtvarnou výchovu, matematickou přípravu nebo pozorování přírody. Pobyt mimo budovu tím prodlouží zhruba o 30 minut. Druhý týden dostanou do zahrady provozní aktivitu, třeba svačinu nebo sraz třídy, čímž naberou dalších 30 minut času venku.

"Do Měsíce školních zahrad se zapojujeme rok co rok. Ani letošek nebude výjimkou. Ve třetím týdnu podle nadačního ‚návodu‘ pozveme na školní zahradu rodiče a v posledním týdnu strávíme venku rozhodně celé dopoledne. Čas, který pro děti naplánujeme v naší zahradě, změříme, abychom splnili jednu podmínku pro zařazení do webináře," řekla ředitelka MŠ Mnichovice Martina Čermáková.

Co mají školy (a rodiče) splnit?

Chcete se přidat mezi stovky učitelů aktivních během Měsíce školních zahrad a získat zdarma dva špičkové vzdělávací webináře? Není nic snazšího než si vyhradit pár minut a postupovat podle návodu na webu www.mesicskolnichzahrad.cz/. Stáhněte si plakát, změřte si čas venku nebo si aktualizujte údaje v interaktivní mapě. A ceny budou

vaše - pro všechny aktivní skupiny lidí a bez losování!

Měsíc školních zahrad mezinárodně zastřešuje International School Grounds Alliance (ISGA). Nositelem myšlenek o blahodárnosti výuky a pobytu venku pro celkovou pohodu dětí a pedagogů je v ČR Nadace Karel Komárek Family Foundation, která spolupracuje s platformou Učíme se venku. Ta v Měsíci školních zahrad připravuje aktivity základní a střední školy.