Kvalitní sádrokartonáři v Česku chybět nemusejí

V České republice je velký nedostatek kvalitních a kvalifikovaných řemeslníků. Firmy proto často zaměstnávají každého, kdo je ochoten na stavbu vůbec přijít. Týká se to všech profesí, včetně sádrokartonářů. Společnost Rigips proto přišla s řešením pro všechny, kdo se chtějí dovzdělat v práci se sádrokartonem. Od roku 2016 provozuje Školu suché výstavby, kterou už prošlo více než 2000 lidí.

Podle odhadů Hospodářské komory chybí v Česku zhruba 300 tisíc řemeslníků. Řada těch stávajících navíc ne vždy odvádí kvalitní práci. Nedodržování technologických postupů a používání nevhodných materiálů má přitom za výsledek zfušované zakázky a pošramocenou pověst řemesla.

Na nedostatek kvalitních pracovníků si často stěžují i sádrokartonářské firmy. Řešení je přitom jednoduché. Stačí využít služeb Školy suché výstavby Rigips, kde se každý naučí základy sádrokartonářského řemesla a je jedno, jak je zručný nebo jaké má vzdělání. "Může to být úplný začátečník nebo zkušený sádrokartonář, co si jen chce vyzkoušet nové techniky. Pro každého máme vhodný druh kurzu," říká vedoucí školy Bronislava Cveková.

Od stavebního veletrhu ke škole

Vše začalo v roce 2015, kdy firma Rigips na stavebním veletrhu For Arch zkusila vedle klasického stánku otevřít něco, co by se dalo nazvat dílnami. "Bylo to místo, kde jsme chtěli dát našemu národu kutilů možnost osobně si vyzkoušet, jak se se sádrokartonem pracuje, že není třeba se ho bát. Přece jen je v nás zakořeněna řada mýtů, třeba že sádrokarton nic neunese, že je přes něj všechno slyšet nebo že je jeho montáž složitá. A tyto dílny jsme nazvali Školou suché výstavby," přibližuje Cveková.

Velkým překvapením bylo zjištění, že téměř třetina účastníků těchto dílen nebyli kutilové a svépomocníci, na které firma původně cílila, ale řemeslníci jiných oborů, kteří se chtěli něco nového naučit. A dokonce i sádrokartonáři, kteří měli zájem rozšířit si znalosti a zúčastnili se jen vybraných dílen na nové techniky. "Od zrodu myšlenky do zahájení provozu stálé Školy suché výstavby v Horních Počaplech u Mělníka pak neuplynulo víc než půldruhého roku," doplňuje vedoucí školy.

Konkurenční výhoda

Vývoj ve stavebnictví jde kupředu mílovými kroky. Každý čtvrtý produkt nebo řešení, které uvede na trh skupina Saint-Gobain, jejíž je Rigips součástí, před pěti lety neexistovaly. "Ten, kdo sleduje novinky a inovativní postupy, získává konkurenční výhodu a příležitost ušetřit čas, peníze nebo třeba jen fyzické síly. Naopak ten, kdo se sádrokartonařinu naučil před 15 až 20 lety, staví sice možná správně, ale většinou zbytečně složitě a dlouho," vysvětluje Bronislava Cveková.

Příkladem mohou být bezpečnostní příčky, které mají vedle požadavků na bezpečnost proti neoprávněnému vniknutí splňovat i požadavky na akustiku a požární odolnost. Ještě donedávna se suchou cestou stavěly tak, že se běžné skladby musely vyztužit předepsaným počtem ocelových profilů a plátů plechu. Výsledná konstrukce byla sice plně funkční, ale práce pro sádrokartonáře byla náročná jak na čas, tak na finance. "Dnes díky vysokopevnostnímu sádrokartonu Habito zabere montáž takové skladby bezpečnostní stěny o polovinu méně času než dříve," usmívá se sympatická tmavovláska.

Kurzy na míru

Kromě kurzů s pevně daným programem, jako například o základních pravidlech montáže sádrokartonu, nabízí škola i kurzy na míru pro profesionály, protože každého trápí něco jiného. Jedni třeba nevěří, že lze získat luxusní povrch sádrokartonové konstrukce bez náročného a prašného broušení, navíc za kratší čas a méně peněz. Jiné na kurz přivede například potřeba projít si detaily akustických konstrukcí, protože každá konstrukce je akusticky účinná pouze tak, jako její nejslabší detail provedený na stavbě. "Nedávno jsme připravovali program pro opravdu zkušené sádrokartonáře. Přijali zakázku na speciální designové konstrukce, jejichž montáž je dost složitá. Nechtěli se tuto nestandardní konstrukci učit přímo na zakázce, rozhodli se ji tedy u nás postavit nanečisto. Byla to úžasná zkušenost jak pro ně, tak pro nás," přibližuje Cveková.

Efekt tiché pošty

Měly by tedy stavební firmy nechat proškolit své nové zaměstnance? "Určitě ano. Vyučených sádrokartonářů je u nás jako šafránu - ročně učební obor montér suchých staveb opustí jen zhruba dvě desítky učňů, přičemž u řemesla zůstane jen hrstka. A rok od roku se situace zhoršuje," varuje Bronislava Cveková.

Poptávka po kvalifikovaných řemeslnících ve stavebnictví je obrovská. Situace na trhu je už tak vyhrocená, že stavební firma najme každého, kdo splňuje základní předpoklad - je ochoten a schopen na stavbu dorazit. Vše se pak učí za pochodu jeden od druhého, v časovém presu a dnes už i s jazykovými bariérami. "Aktuálně už dvě třetiny stavebních firem ve snaze dodržet termíny řeší nedostatek řemeslníků formou přesčasů a prací o víkendech. Mít u sebe člověka na pořádné zaučení je přitom velké zdržování. To si na velkých stavbách nemohou dovolit," přibližuje vedoucí Školy suché výstavby. Navíc je velké riziko, že se v rámci učení za pochodu předají znalosti i se zažitými chybami. Nemluvě o tom, že je čím dál míň těch, kteří řemeslo opravdu znají a jsou schopni své znalosti a zkušenosti předávat dál.

Žádný monolog u tabule

Ve Škole suché výstavby Rigips, kde je kladen velký důraz na praxi, nic takového nehrozí. Každý zde dostane maximum prostoru si vše osahat, vyzkoušet a probrat své potřeby se zkušenými lektory a techniky. "I když máme v názvu slovo škola, monologu přednášejícího u tabule se u nás nedočkáte. Vzájemně diskutujeme, sdílíme si zkušenosti z praxe a konzultujeme i konkrétní případy ze staveb. Případy, které nezvládneme nebo nemůžeme probrat na místě, řešíme i následně s našimi zákazníky telefonicky či elektronicky na lince technické podpory," dodává Bronislava Cveková.

Škola suché výstavby Rigips

Výuka je určena všem amatérům i profesionálům, kteří přijdou do kontaktu se suchou výstavbou. Firma pořádá nejen kurzy montáže sádrokartonu, ale i školení na míru dle různých požadavků, například pro stavební dozory, projektanty, prodejce stavebních materiálů či učitele odborných škol. Kurzy probíhají v moderním školicím středisku v Horních Počaplech u Mělníka a jsou jednodenní nebo dvoudenní. Stojí od 900 do 3630 Kč. Více informací najdete na www.rigips.cz/skola-suche-vystavby.