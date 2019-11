Kvalitní doplňky stravy vhodné k hubnutí

Každý den se hýbete, jíte zdravě a kila stejně nejdou dolů tak rychle, jak byste chtěli. Sami sebe se ptáte, co děláte špatně a jak svou snahu podpořit. Pak v televizi uvidíte reklamu na zázračný přípravek, který vám pomůže jednou provždy zhubnout. Bez zbytečné námahy navíc a navždy. Opravdu to tak funguje?

Kdyby to tak bylo, po světě běhají jen samé modelky a svalovci. Ve skutečnosti to má jeden háček. Ne všechny ty doplňky opravdu účinkují a přinesou přesně ty výsledky, které očekáváte. Nenechte se napálit a když už chcete svou snahu nějak podpořit, sáhněte po těch kvalitních.

Nejlepší jsou ty přírodní

Nezatíží váš organismus víc, než je nezbytné, stejně je ale dobré se o jejich užívání poradit s lékařem. Obzvlášť když už pravidelně užíváte nějaké léky. Ne všechny se spolu dají kombinovat, některé mohou vyvolat i nepříjemné nežádoucí účinky. Minimalizujte toto riziko.

Slyšeli jste už o zázraku jménem Zelená káva?

Kávová zrna, která ještě neprošla pražením v sobě mají vysoký podíl kyseliny chlorogenové, která snižuje hladinu krevního cukru a odbourává tuky. Kromě toho potlačuje chuť k jídlu, zrychluje metabolismus a redukuje vnitřní tuk.

Latté z ní nepřipravíte, její chuť vás ale jistě překvapí. Jde o klasickou Arabicu, chutná ale spíš jako čaj. Stejně jako ostatní zelené potraviny, i zelená káva přispívá k celkovému zdraví našeho organismu. Jelikož jde o kávu, nezapomeňte dodržovat ani pitný režim.

Bobule z Amazonie

Další superpotravinou, která vám pomůže vyhrát nad nechtěnými kily je Acai berry. Najdete v ní ohromné množství antioxidantů, vitamínů, stopových prvků a fytonutrienty. Nastartuje váš metabolismus, omezí chuť na sladké, sníží cholesterol, napumpuje vás energií.

Rybí olej

Omega 3 kyseliny příznivě ovlivňují nejen naše zdraví a imunitu. Podporují i hubnutí. Málokdo z nás konzumuje tolik ryb, aby nemusel tyto kyseliny přijímat i v jiné formě. Na vině je i jejich dostupnost - fyzická i finanční. Pak je ideální sáhnout po doplňku stravy s vysokým obsahem DHA.

Náš tip: Hlídejte si i dostatečný přísun vitamínů, minerálů a stopových prvků.

I ty jsou při hubnutí potřeba. Jejich nedostatek může mít na náš organismus negativní dopad. Proto se snažte konzumovat hodně ovoce a zeleniny, semínek, ořechy, nezapomínejte ani na maso a ryby.

Nebaví vás hlídat se, co jíte a kolik toho je? Nechcete každý den stát nad plotnou, vážit, kolik masa si můžete dovolit? Vyzkoušejte KetoFit. Obsahuje všechny vitamíny a prvky, které každý den potřebujete. Pomůže vám zhubnout snadno a bez stresu.

Dieta není jen o tom, abyste zhubli. Má vám pomoci ke zdravějšímu a kvalitnímu životu. Dodat vám tolik potřebnou energii, abyste zvládli každodenní starosti a radosti. Není to jen o tom, co jíte.

Důležitý je i dostatek pohybu a motivace, proč to všechno vlastně podstoupit. Rozhodně to není jen kvůli tomu, co si o vás myslí okolí. Nejdůležitější jste vy. Vy se musíte cítit dobře a sami sobě se líbit. Na to nikdy nezapomínejte.