Magazín

VIDEO: Spoušť v obchodě s alkoholem a pachatel na místě činu. Vyspával kocovinu

Linda Veselá
před 4 hodinami
Když přišel zaměstnanec obchodu s alkoholem v americké Virginii minulou sobotu do práce, nestačil se divit. Na zemi ležely střepy, rozlité pití a všude panovala pořádná spoušť. Překvapení ale neskončilo. Po otevření dveří na toaletu našel i samotného pachatele: mývala rozvaleného na podlaze a zjevně vyspávajícího kocovinu.
Mýval v útulku vyspával kocovinu. Ilustrační foto
Mýval v útulku vyspával kocovinu. Ilustrační foto | Foto: MP hl. města Prahy

Na pomoc s "maskovaným banditou" tak místo policistů přispěchal místní útulek. "Osobně mám mývaly ráda," uvedla Samantha Martinová, pracovnice útulku pro zvířata v okrese Hanover, která na místě zasahovala. "Jsou to legrační malá zvířátka. Tenhle se propadl jednou ze stropních dlaždic a začal řádit, vypil všechno, co našel," popsala, co incidentu předcházelo. Zvíře mělo zjevně vyhraněný vkus - na zemi se válely hlavně prázdné lahve od whiskey a bourbonu.

Když přišel zaměstnanec obchodu s alkoholem v americké Virginii minulou sobotu do práce, nestačil se divit. | Video: Youtube.com

Martinová odvezla mývala vystřízlivět do útulku. Přiznala, že se během cesty s "opilým pasažérem" několikrát neubránila smíchu. "Další běžný den v životě pracovníka odchytu," glosovala situaci.

Kocovina a špatná životní rozhodnutí

Útulek i obchod s alkoholem Martinové poděkovaly za profesionální řešení celého incidentu. Později útulek potvrdil, že se mývalovi daří dobře.

"Po pár hodinách spánku a bez známek zranění - kromě možná kocoviny a špatných životních rozhodnutí - byl bezpečně vypuštěn zpět do volné přírody. Doufejme, že si zapamatuje, že vloupání opravdu není řešení," uvedl útulek na svém Facebooku.

Drzejší než dřív. Mývalové na cestě k domestikaci?

Podobné incidenty, kdy mývalové ztrácejí plachost, nejsou náhodné. Případ přichází jen několik týdnů po zveřejnění nové studie výzkumníků z Arkansaské univerzity. Ta naznačuje, že mývalové se životu ve městech přizpůsobili tak dobře, že nyní vykazují fyzické změny připomínající rané známky domestikace (zdomácnění).

Příkladem jsou jejich čenichy, které jsou kratší než u mývalů žijících v divoké přírodě, což je typický znak domestikovaných zvířat. Mezi další pozorované změny patří menší zuby, o něco menší mozkovna či kudrnatější ocasy.

Zdroj: AP, BBC, NY Post

 
Mohlo by vás zajímat

KVÍZ: Nervy drásající harmonika věští smrt. Poznáte film či seriál jen podle znělky?

KVÍZ: Nervy drásající harmonika věští smrt. Poznáte film či seriál jen podle znělky?
Infografika

Prokletá Mary Celeste. Posádka zmizela, opuštěná loď se pohupovala na vlnách

Prokletá Mary Celeste. Posádka zmizela, opuštěná loď se pohupovala na vlnách
Přehled

Kdo získá Michelina? Šéfkuchaři prozrazují, co může rozhodnout a tipují vítěze

Kdo získá Michelina? Šéfkuchaři prozrazují, co může rozhodnout a tipují vítěze
22 fotografií

Jak potrestat Gotta? Muzikál Hvězda padá vzhůru ohýbá jeho hvězdnou image

Jak potrestat Gotta? Muzikál Hvězda padá vzhůru ohýbá jeho hvězdnou image
Magazín.Aktuálně.cz Obsah lifestyle video USA mýval alkohol obchod krádež vloupání

Právě se děje

před 3 minutami

MS basketbalistů do 19 let se v roce 2027 uskuteční místo Prahy v Pardubicích

Mistrovství světa basketbalistů do 19 let se v roce 2027 uskuteční místo Prahy v Pardubicích. Změnu dějiště schválil výkonný výbor Mezinárodní basketbalové federace FIBA. Česká federace o tom…
Přečíst zprávu
Aktualizováno před 9 minutami
Letošní rozpočet místy neodpovídá realitě, uvedl NKÚ. To je normální, hájí se vláda

ŽIVĚ
Letošní rozpočet místy neodpovídá realitě, uvedl NKÚ. To je normální, hájí se vláda

Povolební situaci na politické scéně sledujeme v online reportáži.
Aktualizováno před 23 minutami
Skvělý start olympijské sezony. Snowboardistka Maděrová byla čtvrtá v závodě SP

Skvělý start olympijské sezony. Snowboardistka Maděrová byla čtvrtá v závodě SP

Snowboardistka Zuzana Maděrová vstoupila do olympijské sezony čtvrtým místem v paralelním obřím slalomu na Světovém poháru v Mylinu v Číně.
Aktualizováno před 53 minutami
Ukrajinci strávili další noc v krytech. Rusové mířili na města a energetickou síť

ŽIVĚ
Ukrajinci strávili další noc v krytech. Rusové mířili na města a energetickou síť

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 58 minutami
Ukrajinci zavedli nové "sankce". Tajné ruské lodě začínají hořet
1:32

Ukrajinci zavedli nové "sankce". Tajné ruské lodě začínají hořet

Podle deníku The Wall Street Journal ovšem letos došlo hned k šesti takovým výbuchům.
před 1 hodinou
Další masakr v Súdánu. Povstalci zaútočili drony na školku a pak i na záchranáře

Další masakr v Súdánu. Povstalci zaútočili drony na školku a pak i na záchranáře

Násilí se do oblasti přesunulo poté, co polovojenské jednotky 26. října po 18 měsících dobyly město Fášir na západě země.
Aktualizováno před 1 hodinou
KVÍZ: Nervy drásající harmonika věští smrt. Poznáte film či seriál jen podle znělky?
Infografika

KVÍZ: Nervy drásající harmonika věští smrt. Poznáte film či seriál jen podle znělky?

Stačí pár tónů a před očima se fanouškovi filmu znovu promítají klíčové scény. Otestujte své znalosti filmových a seriálových melodií.
Další zprávy