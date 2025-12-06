VIDEO: Spoušť v obchodě s alkoholem a pachatel na místě činu. Vyspával kocovinu

Na pomoc s "maskovaným banditou" tak místo policistů přispěchal místní útulek. "Osobně mám mývaly ráda," uvedla Samantha Martinová, pracovnice útulku pro zvířata v okrese Hanover, která na místě zasahovala. "Jsou to legrační malá zvířátka. Tenhle se propadl jednou ze stropních dlaždic a začal řádit, vypil všechno, co našel," popsala, co incidentu předcházelo. Zvíře mělo zjevně vyhraněný vkus - na zemi se válely hlavně prázdné lahve od whiskey a bourbonu.
Martinová odvezla mývala vystřízlivět do útulku. Přiznala, že se během cesty s "opilým pasažérem" několikrát neubránila smíchu. "Další běžný den v životě pracovníka odchytu," glosovala situaci.
Kocovina a špatná životní rozhodnutí
Útulek i obchod s alkoholem Martinové poděkovaly za profesionální řešení celého incidentu. Později útulek potvrdil, že se mývalovi daří dobře.
"Po pár hodinách spánku a bez známek zranění - kromě možná kocoviny a špatných životních rozhodnutí - byl bezpečně vypuštěn zpět do volné přírody. Doufejme, že si zapamatuje, že vloupání opravdu není řešení," uvedl útulek na svém Facebooku.
Drzejší než dřív. Mývalové na cestě k domestikaci?
Podobné incidenty, kdy mývalové ztrácejí plachost, nejsou náhodné. Případ přichází jen několik týdnů po zveřejnění nové studie výzkumníků z Arkansaské univerzity. Ta naznačuje, že mývalové se životu ve městech přizpůsobili tak dobře, že nyní vykazují fyzické změny připomínající rané známky domestikace (zdomácnění).
Příkladem jsou jejich čenichy, které jsou kratší než u mývalů žijících v divoké přírodě, což je typický znak domestikovaných zvířat. Mezi další pozorované změny patří menší zuby, o něco menší mozkovna či kudrnatější ocasy.
