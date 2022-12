Obsluha zloděje "převezla" důmyslnou pastí. Ostré reakce vyvolalo jednání policie

Krádež telefonů z prodejny v anglickém hrabství West Yorkshire skončila v neděli fiaskem. Lupič si nejdříve prohlížel několik zařízení, která si postupně hromadil v ruce. Pak se najednou rozeběhl k východu a chtěl s telefony utéct. Obsluha ale dveře hned po jeho příchodu dálkově zamkla, a mladík tak zůstal v pasti.

Zloděj dorazil do obchodu Phone Market ve městě Dewsbury ve střední Anglii v nedělních odpoledních hodinách. Po chvilce vybírání držel v rukou mobilní telefony v hodnotě 1600 liber (v přepočtu asi 45 tisíc korun), které měl v plánu ukrást. Kvůli zamčeným dveřím je ale po nezdařeném útěku obsluze zase vrátil a začal se vymlouval na to, že za nic nemůže a celá akce byla nápadem jeho kamaráda, cituje agentura Reuters.

Prodavači sice okamžitě zavolali policii, ta ale uvedla, že pro ně případ není prioritou, protože muž ve skutečnosti nic neodcizil. Po chvilce se tak rozhodli mladíka pustit. Obávali se, že by mohl být násilnický nebo způsobit v prodejně škodu, uvádí Reuters.

Majitel obchodu Afzal Adam si do obchodu nechal před dvěma lety nainstalovat mechanismus, který prodavačům umožňuje zamykat dveře na dálku zpoza pultu. "Když lidé nosili roušky a různé masky, tak jsem se obával, že nebudu schopný identifikovat někoho, kdo by chtěl v mém obchodě krást," uvedl pro agenturu dvaapadesátiletý Adam. "Dal jsem za to 250 liber a teď bych přišel o zboží za 1600 liber. Takže se mi to určitě vyplatilo," dodal.

Video s nepovedenou krádeží pak zveřejnil na sociálních sítích, kde se začalo virálně šířit. Uživatelé se především pozastavovali nad tím, že muže bez potrestání pustili a nechtěli ani vědět jeho jméno. "Někteří lidé se mě ptali, proč jsme ho nezmlátili. Ale to bychom nikdy neudělali. Doufám, že jsem lidem ukázal, co je to lidskost," svěřil se Adam.