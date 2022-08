Tragédie na horské dráze v Německu. Žena vylétla za plné rychlosti ze sedačky

V zábavním parku Klotti na západě Německa v sobotu tragicky zahynula sedmapadesátiletá žena. Při jízdě na horské dráze náhle v zatáčce sklouzla ze sedadla a za plné rychlosti spadla z výšky osmi metrů na zem. Kvůli vážným zraněním na místě zemřela. Horská dráha, která v parku patří mezi největší atrakce a je dlouhá přes 530 metrů, zůstává uzavřená.

Žena spadla v sobotních podvečerních hodinách do zalesněného a těžko přístupného místa, kam se záchranné složky měly nejprve problém dostat, uvádí německý server Bild. Po příchodu se už záchranářům ženu nepodařilo resuscitovat.

Zábavní park nedaleko města Koblenc ve spolkové zemi Porýní-Falc zůstal kvůli incidentu do pondělí uzavřený. Podle policistů zatím neexistují podezření, že by ženinu smrt někdo úmyslně zavinil. Znalci také prozatím nenalezli na horské dráze závady, které by mohly nehodu způsobit, uvádí zábavní park na svém Facebooku.

Horská dráha, která v překladu nese název Horká jízda, dosahuje výšky 17,5 metru. Jízda na ní není "pro slabé povahy", uvádí zábavní park na svých webových stránkách. "Kvůli mnohým zatáčkám, maximálnímu stoupání a rychlosti až 60 kilometrů v hodině dokáže vyrazit dech a roztlouct srdce," popisují atrakci na webu.