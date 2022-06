Zdravá coca cola z balsamikového octu. TikTokem se šíří bizarní výzva

Na sociální sítí TikTok se šíří výzva „zdravá coca cola“. Jedna z uživatelek začala míchat balsamikový ocet s perlivou limonádou. Cílem bylo získat nápoj, který chutná jako coca cola, ale je zdravější. Video se stalo virálním hitem a nápoj zkouší uživatelé po celém světě.

Před pár dny nahrála na sociální síť TikTok uživatelka Amanda Jonesová video, kde popisuje, jak si vyrobit zdravější verzi oblíbené coca coly. "Moje instruktorka pilates to pije každý den. Smícháte balsamikový ocet s perlivou limonádou jakékoliv příchutí. Vypadá to jako kola a dokonce to tak i chutná," uvedla ve videu.

Video se stalo virálním hitem. Na TikToku má #healthycoke (zdravá coca cola) přes 37 milionů zobrazení. Výzvu zkouší influenceři, "dietáři" i další uživatelé. Někteří si recept pochvalují a souhlasí, že nápoj chutná jako coca cola, jiní říkají, že je to odporné a vůbec to coca colu nepřipomíná.