Záhada v Benátkách. Úřady vyšetřují podivně zářící barvu vody

Českého lékaře, který údajně v opilosti obtěžoval v Koreji hygieničku, čeká soud. Uvedl to v pondělí web Lidovky.cz s odvoláním na dva zdroje obeznámené s případem. Lékař s hodností podplukovníka do země v dubnu přicestoval delegací ministra dopravy Martina Kupky (ODS), od té doby je v Koreji zadržen.

Podle serveru hygienička nejprve požadovala vysoké finanční vyrovnání, na kterém se strany nedohodly, proto případ bude řešit korejský soud. Web také uvedl, že ve hře je kauce, díky níž by se lékař mohl vrátit do Česka před vynesením verdiktu. Ministerstvo obrany podle serveru kauci nesloží, může tak ale učinit soukromý dárce.

Server iDNES.cz v polovině dubna napsal, že lékař v opilosti plácl přes zadek ženu, která cestujícím v Busanu měřila teplotu. Lékař poté v rozhovoru pro server Seznam Zprávy odmítl, že by ženu obtěžoval, ale i to, že by byl v tu chvíli opilý.

Muže se v dopise adresovaném ambasádě v Soulu, ministerstvům dopravy, obrany a zahraničí a úřadu vlády zastalo pět podnikatelů. Informoval o tom dříve server Seznam Zprávy. Podle podnikatelů, kteří rovněž cestovali s delegací, se incident, pokud se stal, tak omylem kvůli stísněnému prostředí uličky letadla a chaosu při provádění hygienické kontroly.