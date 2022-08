Nejhorší premiérka, nebo symbol pokroku? Uniklé video rozdělilo finské sítě

Šestatřicetiletá finská premiérka Sanna Marinová musí čelit vlně kritiky. Na sociální sítě totiž uniklo video z večírku. Tam politička popíjí se skupinou přátel, tančí a zpívá. Marinová byla už dříve kritizována za to, že tráví příliš času v klubech.

Nejmladší vůdkyně v historii Finska si užívala na večírku s přáteli. Celá situace byla ale zachycena na video, které uniklo na sociální sítě. Na záběrech Sanna Marinová tančí, popíjí s přáteli a zpívá na písně finského rapera Petriho Nygårda a popového zpěváka Anttiho Tuiskua.

Podle finských médií je na videu finská premiérka společně s dalšími známými osobnostmi z Finska. A to včetně například zpěvačky Almy, influencerky Janity Autiové, televizní moderátorky Tinni Wikströmové nebo poslance Ilmariho Nurminena ze Sociálnědemokratické strany, které předsedá právě Sanna Marinová.

Za uniklé video se na finskou premiérku snesla vlna kritiky. "Toto je finská premiérka Sanna Marinová. Někteří o ní říkají, že je cool… možná mezi ostatními teenagery. Ale zodpovědný vůdce země v krizi? Je to zdaleka nejneschopnější premiérka, jakou jsme kdy měli. Nic neumí. Prosím, vezměte si svou koženou bundu a rezignujte. Děkuji," uvedl sportovní televizní moderátor Aleksi Valavuori na Twitteru. Premiérka byla už dříve kritizována za to, že tráví moc času na večírcích a v klubech.

Někteří ale naopak političku podpořili a její chování ocenili. "Sanna Marinová se stává symbolem pokroku a to se mi líbí. Kdybychom vždycky žádali o povolení tyhle konzervativce, nebyly by žádné premiérky. Jsem hrdý na to, že mohu toto video ukázat svým přátelům a kolegům. Svět a jeho hodnoty se mění," napsal finský ekonom Julius Uotila na sociální síti.