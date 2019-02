Země je placatá a může za to YouTube. Vědci už ví, kde se berou stoupenci konspirací

Na YouTube se dá najít všechno možné – od receptů na nejlepší chleba a opravu auta přes návody na sestrojení bomby až po konspirační videa vyvracející nesporná fakta, že Země je kulatá. A právě ta mohou stát za rostoucí popularitou názoru, že naše planeta je ve skutečnosti placka.

"Věřit tomu, že Země je placatá, není jenom škodlivé samo o sobě, ale pojí se také s obecnou nedůvěrou v instituce a autority," tvrdí Asheley Landrumová, vedoucí výzkumu zaměřeného na stoupence konspirační teorie o placatosti Země.

Ten probíhal od roku 2017 na Texaské technické univerzitě. O jeho výsledcích informoval britský deník The Guardian.

Zapojení výzkumníci své tvrzení podpírají rozhovory s účastníky výročních konferencí v letech 2017 a 2018, na kterých se sešli stoupenci teorie o placaté planetě. Z rozprav se třicítkou lidí vyplynulo, že je přesvědčila především konspirační videa na YouTube. "Jediný člověk, co to netvrdil, byl na setkání se svou dcerou a zetěm. Ti videa viděli a řekli mu o nich," upřesnila Landrumová.

Výzkumné rozhovory také ukázaly, že většina lidí zhlédla videa zaměřená i na další konspirační teorie točící se kolem události z 11. září 2001, střelby na základní škole v Sandy Hook v Connecticutu či přistání NASA na Měsíci. Právě po jejich sledování jim YouTube jako další nabídl videa, ve kterých se tvrdí, že Země je placka.

Účastníci v rozhovorech nejdříve přiznali, že si videa pustili, aby si potvrdili jejich nesmyslnost. Nakonec jim však uvěřili.

Na YouTube je spousta užitečných informací i dezinformací

Podle Asheley Landrumové je nejpřesvědčivějším videem 200 proofs Earth is not a spinning ball (v překladu 200 důkazů, že Země není otáčivá koule, pozn. red.). Nabízí totiž dostatek argumentů vyhovujících mnoha lidem s různými názory - od věřících přes konspirátory po lidi důvěřující vědeckým poznatkům.

Landrumová popírá, že by YouTube dělal všechno špatně. Provozovatel oblíbené sociální sítě by se však podle ní měl zasadit o změnu algoritmu tak, aby nabízel lidem relevantní informace.

"Na YouTube je spousta užitečných informací, ale také mnoho dezinformací," uvedla výzkumnice. "Chceme, aby lidé při sledování obsahu kriticky přemýšleli, musí ale existovat určitý balanc." Při své přednášce motivovala vědce, aby začali na YouTube nahrávat také svá videa vysvětlující různé přírodní vědy.

"Nechceme přece, aby byl YouTube plný videí udávajících důvody, proč je Země placatá. Potřebujeme videa dokazující, že to není pravda a že existuje řada způsobů, jak se o tom můžou lidé sami přesvědčit," vyzvala Landrumová. Podle ní jsou jediným účinným prostředkem v boji s dezinformacemi ještě lepší poznatky, jež konspirace převálcují.

V roce 2017 deník The Economist zveřejnil statistiku, podle které počet lidí věřících teorii o placatosti Země zásadním způsobem narostl. Na to reagovala řada vědců a výzkumníků, například Elon Musk na Twitteru vyzval stoupence konspirační teorie, aby mu vysvětlili, jak je to s tvary ostatních planet v soustavě. Dostalo se mu odpovědi z oficiálního účtu The Flat Earth Society, že Mars je rozhodně kulatý.

