Falešné přepadení obchodního centra v Íránu. Šokovaní lidé utíkali, jiní se s "teroristy" fotili

před 5 hodinami

Muži měli makety sebevražedných vest, samopalů a mačet. Jeden dokonce vjel do obchodu na koni. Někteří zákazníci v panice prchali, jiní si s nimi pořizovali selfíčka.

Do obchodního centra Kourosh Mall v Teheránu vtrhla skupinka ozbrojených mužů s dlouhými vousy a v oblečení, jaké nosí bojovníci tzv. Islámského státu (IS). Někteří měli sebevražedné vesty, jeden z nich přijel dokonce na koni. Volali "Alláhu akbar", rozháněli zákazníky, kradli jim jídlo a zvrhávali židle a stoly.

Někteří přítomní pozorovali podivné bojovníky s obdivem, jiní si s nimi dokonce pořizovali selfíčka. Jeden mladík se dokonce fotil s ozbrojencem, který se při jízdě po eskalátorech snažil spojit dráty na své sebevražedné vestě, popsal britský server BBC.

Jak se ukázalo, celá akce byla svéráznou propagací na nový film Damascus Time. Natočil ho režisér Ebrahim Hatamikia na podporu íránského zásahu proti IS v Sýrii. Jenže o skutečnosti, že vše je jen produkt PR, věděli jen někteří nakupující, u těch neinformovaných způsobil výjev čirou hrůzu a mnohé děti zoufale plakaly.

Když se o tom dozvěděl režisér Hatamikia, podle listu The Guardian se veřejně omluvil. "Myslel jsem, že muž v rudých vousech bude postávat před Kourosh Mall, aby se s ním kolemjdoucí mohli vyfotit. Nevěděl jsem o střelbě, koni a křiku," cituje ho The Guardian.

Režisér je známý jako přívrženec íránského režimu. Ostatně film Damascus Time je jeho oslavou a obhajobou íránské pomoci Assadovi v Sýrii. Vypráví o íránském otci a synovi, kteří vezou do Damašku humanitární pomoc a padnou do zajetí IS.

Akce se stala terčem kritiky na sociálních sítích. "Kdyby se v Kourosh Mall shromáždili čtyři studenti, okamžitě by tu byla policie a tvrdě zasáhla. Teď se jí tu prohánějí takovíto šílenci, vyvolávají paniku a nic se neděje," napsal jeden z kritiků.

Dalším lidem se nelíbí, že producenti vědomě pracují při promoakci se strachem a panikou.

Mnohé také pobouřilo, jak se přítomní nadšeně fotili s muži namaskovanými jako bojovníci IS. "Takováto oslava násilí je nepřípustná," shodovali se mnozí. Jiní brali vše jako legraci - zkrátka takové příjemné zpestření nákupů uprostřed Teheránu.