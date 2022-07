Jak se zbavit zápachu v ledničce? Stačí k tomu základní surovina, radí virální trik

Australská influencerka Katie Lolas se na sociálních sítích podělila o svůj osvědčený trik na odstranění zápachu z ledničky. Stačí do ní na několik týdnů položit na misce nebo v otevřené krabičce hrstku jedlé sody. Ta pak všechny nepříjemné pachy skladovaných potravin pohltí a lednička bude cítit jako nová.

Influencerka, známá pod přezdívkou Lady Lolas, někdy nechává sodu v ledničce až po dobu tří měsíců. "Je to strašně lehké a efektivní. Zkuste to," uvádí na svém videu na Instagramu. "I tak ale doporučuju každý týden vaši ledničku vyčistit," dodává.

Většina uživatelů na Instagramu si virální trik pochvalovala. "Začala jsem to dělat a je to úžasně účinné. Můžete do sody také přimíchat esenciální oleje a tím se lednice krásně provoní," radila jedna z komentujících.

Podle dalších uživatelů jedlá soda v ledničkách zneutralizovala i pach rozkrojené cibule nebo durianu, tropického ovoce známého svým typicky silným zápachem.