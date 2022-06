Vidíte staršího muže nebo něco jiného? Optická iluze je hitem sociálních sítí

Na sociální síti TikTok se v posledních dnech začala šířit optická iluze, která získala již přes milion zhlédnutí. Uživatel Rana Ashard, který virální klam zveřejnil, uvádí, že jen menšina lidí nalezne na obrázku i něco jiného než vyobrazení staršího muže s vousy.

Ashard ve svém virálním videu na populární sociální síti radí, aby se lidé pro objevení skryté postavy podívali na obrázek z větší dálky. V tu chvíli by měli místo nosu staršího muže spatřit siluetu sedící ženy v klobouku.

Většina uživatelů v komentářích na TikToku uváděla, že jim optická iluze nezpůsobila žádné problémy a skryté vyobrazení objevili za pár vteřin. "Mám opravdu špatný zrak a viděl jsem tu dívku dřív, než jsem věděl, co mám vůbec hledat," uvedl jeden z uživatelů.

Někteří další také upozorňovali na to, že si na obrázku ještě na druhý pohled všimli větví stromů, které tvoří mužovy vlasy. "Není to jen dívka, je to celá scenérie," podotkla uživatelka. "Jak to může být optický klam? Viděl jsem obojí bez mrknutí oka. Dej mi pořádnou výzvu!" kritizoval další z komentujících.