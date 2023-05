Medvěd se uvěznil v autě a začal zuřit, šlo o život. Policie provedla důmyslný zásah

U jezera Tahoe v americkém státě Nevada se v neděli vloupal medvěd do automobilu. Jeho majitelé okamžitě zavolali policii, která si se zvířetem důmyslným způsobem poradila. Aby medvěd nikoho nenapadl, přivázali na kliku vozidla provázek. Za ten pak v bezpečné vzdálenosti zatáhli a zvíře po chvilce otevřenými dveřmi uteklo.

Medvěd se vloupal do auta. Policie situaci vyřešil kreativním způsobem | Video: Twitter/Washoe Sheriff

Medvěd se do automobilu dostal pravděpodobně tak, že rozbil jedno z oken. Ve vozidle pak po sobě zanechal náležitou spoušť - poškodil sedačky, vytrhal potahy a poničil dveře. Z auta se poté ale nemohl dostat ven. Vystrašení majitelé, kteří zvíře sledovali z nedaleké chaty, tak přivolali na pomoc strážníky z okresu Washoe.

Ti na místě museli vymyslet provizorní plán, aby medvěd mohl utéct, aniž by ohrozil sebe nebo někoho jiného. Na záběrech ze záchranné akce je patrné, jak policisté nejprve přivázali na kliku zadních dveří dostatečně dlouhé lano. To pak natáhli do vzdálenosti několika metrů, schovali se za strom a zatáhli.

Medvěd v tu chvíli z auta vyskočil a utekl do okolních lesů. Díky pohotové reakci strážníků neutrpěl nikdo zranění. "Jaro je aktivním obdobím pro naši populaci medvědů v Tahoe a tohle je dobrou připomínkou, abychom si při užívání krásné přírody na ně dávali pozor," varoval na sociálních sítích úřad místního šerifa.

V poslední době se nejedná o první případ, kdy se v Severní Americe vloupal medvěd do auta. Minulý měsíc se žena z Britské Kolumbie probudila a zjistila, že se jí zvíře dostalo do vozidla, kde vypilo 69 ze 72 plechovek limonády, které měla uvnitř uložené, uvádí deník The Insider.

