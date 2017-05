Velšan vypěstoval nejpálivější papričku na světě. Dračí dech je silnější než pepřový sprej

před 1 hodinou

Dračí dech, jak se nová, vyšlechtěná odrůda jmenuje, je tak silný, že by mohl doslova spálit membrány dýchacích cest svých konzumentů. Je přibližně třistakrát pikantnější než mexická pochoutka jalapeños.

Muž z města St Asaph na severu Walesu se pyšní jedním nezvyklým rekordem. Podařilo se mu totiž vypěstovat nový druh pikantní chilli papričky, která svou silou porazila všechny předešlé. Jmenuje se Dračí dech a je tak pikantní, že své konzumenty může zabít.

Dračí dech by tak mohl být klasifikován jako smrtící zbraň. Je přibližně dvaadvacetkrát silnější než papričky habanero a třistakrát pikantnější než mexická pochoutka jalapeños. Pro srovnání, pepřový sprej má zhruba dva miliony Scovilleových jednotek pálivosti (SHU), Dračí dech je ještě zhruba o půl milionu SHU silnější.

Ďábelský vynálezce Mike Smith k tomu pro Daily Post řekl: "Nezkoušel jsem jí sníst. Zkoušel jsem jí jenom na špičce svého jazyka a ta mě pálila a pálila. …Vyplivl jsem to asi za deset vteřin, ale intenzita tepla prostě dál rostla," popsal svůj zážitek.

Dračí dech dosud nikdo nezkoušel a je to dobře. Paprička totiž obsahuje takovou koncentraci rostlinného alkaloidu kapsaicinu, že by mohla doslova spálit membrány dýchacích cest. Ty by se uzavřely a způsobily by anafylaktický šok, který bez okamžitého zásahu vede ke smrti.

Papričky však samozřejmě nebyly určeny ke konzumaci nebo pro nějaké masochistické mučení. Podle Mika Smithe byl Dračí dech vypěstován proto, aby pomohl léčit lidi s chronickými kožními onemocněními, kteří mohou být alergičtí na běžně používaná anestetika a lokálně aplikované masti. Nově vyšlechtěné papričky jsou totiž tak silné, že jejich extrakt může být používán ke znecitlivění pokožky.

Podívejte se: Vysoká koncentrace extraktu z pálivých papriček znecitliví nervová zakončení a díky tomu přestaneme vnímat bolest, říká lékař z Fyziologického ústavu.