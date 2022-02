Lidská moč je tekuté zlato, tvrdí vědci. Chtějí ji měnit na hnojivo pro městské parky

Sportovní stadiony možná brzy zaplní výrazně více diváků, než je nyní povolená tisícovka. Národní sportovní agentura (NSA) podle informací ČTK ve čtvrtek vyjednala se zástupci ministerstva zdravotnictví a Národního institutu pro zvládání pandemie (NIZP) návrh, že by od 18. února bylo možné zaplnit sedícími fanoušky polovinu kapacity a 1. března by se limity zrušily úplně. Toto rozvolnění by měla brzy projednávat vláda.

Také pro návštěvu sportovních utkání je od 9. února zrušena povinnost prokazovat se covidovým certifikátem, jako to bude v restauracích a při využívání dalších služeb a volnočasových aktivit. Vláda ohlásila zmírnění podmínek ve středu krátce po té, co Nejvyšší správní soud zrušil v aktuálně platném opatření povinnost prokazovat očkování nebo prodělanou nemoc před vstupem do restaurací, klubů či heren a při ubytování v hotelech.

Vládní představitelé pak avizovali, že se navzdory vysokým přírůstkům pozitivně testovaných způsobenými variantou omikron budou zabývat dalším uvolněním současných pravidel. Ministerstvo zdravotnictví chce plán zveřejnit ve druhé polovině února.