V nových koupalištích na Seině si v létě zaplavalo téměř 100 tisíc lidí

"Téměř 100 tisíc koupajících si už letos užilo plavání v Seině a vzhledem k tomuto mimořádnému úspěchu jsem se rozhodla prodloužit otevření plovárny u Grenelle do 7. září a té u Bercy do 14. září," informovala starostka na sociální síti Bluesky.
Zájemci se tak budou moci smočit poblíž Eiffelovy věže a na východě Paříže i po plánovaném ukončení provozu 31. srpna. "Je to skvělá zpráva pro ty, kteří si z plavání v Seině udělali letní tradici, a poslední příležitost pro ty, kteří ještě neměli možnost se vykoupat," doplnila Hidalgová. Třetí koupaliště v centru Paříže zůstane v září zavřené.
Oficiálně bylo koupání v řece zakázáno kvůli špinavé vodě v roce 1923, lidé se v ní ale podle médií koupali až do začátku 60. let. Po slibu Hidalgové, že se jí podaří řeku vyčistit, už loni v létě v Seině plavali sportovci v rámci letních olympijských her. Letos 5. července otevřely pařížské úřady tři koupaliště pro veřejnost.
Úřady kontrolovaly kvalitu vody každý den a v některých červencových dnech se rozhodly koupaliště uzavřít kvůli častým dešťům, které mohou způsobit přetékání kanalizačního systému do řeky. Podle čísel zveřejněných pařížskou radnicí na začátku srpna navštívilo koupaliště jen za první měsíc provozu 35.000 lidí.