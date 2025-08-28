Kuriozity

V nových koupalištích na Seině si v létě zaplavalo téměř 100 tisíc lidí

Seina se po 100 letech znovu otevírá plavcům. Paříž za to vděčí olympiádě
Veřejné koupání v Seině patřilo k letním rituálům, tradice vznikla už v 19. století.
V roce 1923 se tady ale Pařížané koupali naposled. Francouzská metropole pak kvůli znečištění Seiny vydala zákaz koupání.
Od roku 2015 se však pokouší řeku znovu proměnit v centrum volnočasových aktivit. Do projektu investovala víc než 1,4 miliardy eur.
Obyvatelé města a návštěvníci se tak budou moci ponořit do Seiny stejně, jako tomu bylo kdysi. Plovárny poskytnou kompletní zázemí. Zobrazit 6 fotografií
Foto: Profimedia.cz
ČTK ČTK
před 18 hodinami
Letos v létě se v řece Seině na nových pařížských plovárnách vykoupalo téměř 100 tisíc lidí, uvedla podle agentury AFP starostka města Anne Hidalgová. Oznámila také, že dvě ze tří koupališť prodlouží svůj provoz do září.

"Téměř 100 tisíc koupajících si už letos užilo plavání v Seině a vzhledem k tomuto mimořádnému úspěchu jsem se rozhodla prodloužit otevření plovárny u Grenelle do 7. září a té u Bercy do 14. září," informovala starostka na sociální síti Bluesky.

Zájemci se tak budou moci smočit poblíž Eiffelovy věže a na východě Paříže i po plánovaném ukončení provozu 31. srpna. "Je to skvělá zpráva pro ty, kteří si z plavání v Seině udělali letní tradici, a poslední příležitost pro ty, kteří ještě neměli možnost se vykoupat," doplnila Hidalgová. Třetí koupaliště v centru Paříže zůstane v září zavřené.

Pařížská starostka Anne Hidalgová při koupání v Seině
Pařížská starostka Anne Hidalgová při koupání v Seině | Foto: Reuters

Oficiálně bylo koupání v řece zakázáno kvůli špinavé vodě v roce 1923, lidé se v ní ale podle médií koupali až do začátku 60. let. Po slibu Hidalgové, že se jí podaří řeku vyčistit, už loni v létě v Seině plavali sportovci v rámci letních olympijských her. Letos 5. července otevřely pařížské úřady tři koupaliště pro veřejnost.

Úřady kontrolovaly kvalitu vody každý den a v některých červencových dnech se rozhodly koupaliště uzavřít kvůli častým dešťům, které mohou způsobit přetékání kanalizačního systému do řeky. Podle čísel zveřejněných pařížskou radnicí na začátku srpna navštívilo koupaliště jen za první měsíc provozu 35.000 lidí.

Prohlédnout si 6 fotografií
 
Mohlo by vás zajímat

Zrození legendy plné extrémů. Guinnessova kniha rekordů vyrostla z banálního sporu

Zrození legendy plné extrémů. Guinnessova kniha rekordů vyrostla z banálního sporu

Hrůzy lobotomie. Sekáček na led v rukou šoumena Freemana zničil tisíce životů

Hrůzy lobotomie. Sekáček na led v rukou šoumena Freemana zničil tisíce životů
Přehled

"Brambůrka Nash". Chlapec se narodil rekordně brzy, 133 dní před termínem porodu

"Brambůrka Nash". Chlapec se narodil rekordně brzy, 133 dní před termínem porodu

Olovo ve školce, arzen v cukrovinkách. Hromadné otravy často zavinila hamižnost

Olovo ve školce, arzen v cukrovinkách. Hromadné otravy často zavinila hamižnost
Přehled
kuriozity Magazín.Aktuálně.cz Obsah Francie Paříž Seina plavání koupání koupaliště

Právě se děje

Aktualizováno teď
Počet obětí čtvrtečního ruského náletu na Kyjev stále roste, už překonal dvě desítky

ŽIVĚ
Počet obětí čtvrtečního ruského náletu na Kyjev stále roste, už překonal dvě desítky

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 17 minutami
Thajský ústavní soud zbavil funkce další hlavu vlády. Už popáté za posledních 17 let

Thajský ústavní soud zbavil funkce další hlavu vlády. Už popáté za posledních 17 let

Premiérka se zpětně omluvila za telefonát s kambodžským expremiérem v době konfliktu mezi oběma zeměmi.
před 28 minutami
Martina jsem už viděl v NHL. Nevyšlo to, soupeři musí zářit štěstím, říká Petr Fuksa

Martina jsem už viděl v NHL. Nevyšlo to, soupeři musí zářit štěstím, říká Petr Fuksa

"Měl vždy svůj názor, a i když občas dojde k jejich výměně, tak náš vztah je bezproblémový,“ říká o svém synovi a svěřenci kanoista Petr Fuksa.
před 54 minutami
Rusové ženou formuli 1 k soudu kvůli zrušeným závodům. Chtějí 1,5 miliardy

Rusové ženou formuli 1 k soudu kvůli zrušeným závodům. Chtějí 1,5 miliardy

Promotér ruské Velké ceny žaluje formuli 1 u londýnského soudu. Po zrušení závodů kvůli invazi na Ukrajinu žádá 50 milionů liber.
před 1 hodinou
Česká ekonomika letos příjemně překvapuje. Domácnosti se už nebojí utrácet

Česká ekonomika letos příjemně překvapuje. Domácnosti se už nebojí utrácet

Inflace se drží pod třemi procenty a nominální mzdy stále rostou solidním tempem, díky čemuž se reálná kupní síla Čechů zvyšuje.
před 1 hodinou
Na Masters of Rock příští rok vystoupí i Helloween i loni zrušení The Rasmus

Na Masters of Rock příští rok vystoupí i Helloween i loni zrušení The Rasmus

The Rasmus měli původně vystoupit už loni, svou účast však nakonec odřekli.
před 1 hodinou
Ani Special One není nedotknutelný. Kouč Mourinho dostal padáka

Ani Special One není nedotknutelný. Kouč Mourinho dostal padáka

Slavný Portugalec neustál neúspěch v kvalifikaci Ligy mistrů a po středečním vyřazení s Benficou Lisabon ho vedení klubu odvolalo.
Další zprávy