Zkáza pro běžné zaměstnance? V Jižní Koreji rozváží kafe robot, je imunní vůči covidu

Kavárna v jihokorejském městě Tedžon vsadila během koronavirové krize na umělou inteligenci. Kvůli opatření, které lidem nařizuje rozestupy a sdružování se v omezeném počtu, se manažer podniku rozhodl najmout baristu s umělou inteligencí. Robot plnohodnotně nahrazuje lidskou sílu, zná všechny druhy nápojů a dokáže i poradit s jejich výběrem či následnou konzumací.

Systém, který v kavárně nahrazuje lidskou sílu, umí vše, co běžný barista. Zná až 60 druhů nápojů, dokáže je připravit a rozvést tam, kam je v dané chvíli potřeba. | Foto: Reuters

"Tady je váš čaj roibos s mandlovým mlékem. Je o něco lepší, když ho před konzumací lehce promícháte. Dobrou chuť," zní od stolu v jihokorejské kavárně ve městě Tedžon, kterou navštívil reportér z agentury Reuters. Na situaci by nebylo nic zvláštního, kdyby obsluha neměla tělo z plastu a místo nohou kolečka.

Systém, který v kavárně nahrazuje lidskou sílu, umí vše, co běžný barista. Zná až 60 druhů nápojů, dokáže je připravit a rozvést tam, kam je v dané chvíli potřeba. Jediné, co neumí, je nápoj bezpečně předat. Zákazníci si tak kávu berou sami z podnosu.

Baristu s umělou inteligencí vytvořil inženýr Lee Dong-bae ze společnosti Vision Semicon, která se zaměřuje na robotickou pracovní sílu. Cílem vynálezu, který do budoucna může znamenat zkázu pro běžné zaměstnance, bylo podle něj podpořit kampaň ohledně rozestupů mezi lidmi během šíření nového typu koronaviru.

"Trasu robota jsme naprogramovali tak, aby zákazníci mohli sedět v několikametrových rozestupech a neměli s sebou kontakt. Robot i zákazníci se tak pohybují dle doporučené současné normy," říká Lee Dong-bae.

Technologie se skládá ze dvou částí. Na baru je umělá ruka, která objednávky analyzuje a připravuje k vyzvednutí. Mezi zákazníky se pak pohybuje robot ve tvaru velké bílé kapsle, ten nápoje objednává, vyzvedává a nakonec i roznáší. Institut, který vede Lee Dong-bae, by chtěl do konce roku roboty dodat do tří desítek kaváren.

"Roboti jsou zábavní a je fajn, že si člověk nemusí chodit vyzvednout svou objednávku k baru. Trochu mě ale děsí představa, že by umělá inteligence nahradila v gastronomii lidskou pracovní sílu. Pro mě a mé kamarády je práce se zákazníky dobrým přivýdělkem ke studiu," shrnuje své obavy třiadvacetiletý zákazník Lee Chae.

