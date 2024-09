Že by Rychlá rota? Veverky stoply vlak na londýnské letiště, úplatek pamlskem selhal

Dvojice veverek vyřadila z provozu vlak, který v ranní špičce směřoval na jedno z londýnských letišť. Když se je průvodčím nepodařilo ze soupravy vyhnat, spoj musel být zrušen.

Hlodavci v pondělí naskočili do vlaku z Readingu na letiště v Gatwicku a svými zběsilými pohyby záhy vypudili cestující do sousedního vagónu. Přivolaný personál se je bezvýsledně snažil vylákat ven pomocí pamlsků a neuspěl ani poté, co proti zvířatům použil smetáky.

"Můžeme potvrdit, že spoj v 08:54 z Readingu do Gatwicku byla ukončena v Redhillu poté, co do vlaku v Gomshallu nastoupil pár veverek bez jízdenky," uvedla podle stanice Sky News železniční společnost GWR.

Podle mluvčí drah byly veverky patrně vyplašené, protože se náhle ocitly v uzavřeném prostoru. Strojvedoucí je poté uzamkl v posledním vagonu a s vlakem se vrátil do Readingu, uvedla stanice BBC. Situace je jako vystřižená z populárního seriálu společnosti Disney Rychlá rota, podobné kousky v něm vyváděli veverčí bratři Chip a Dale.