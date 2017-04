V Blansku na vás padne deprese, tvrdí nekorektní průvodce Brnem a okolí. Zájem o něj je obrovský

před 1 hodinou

Rousínov je zajímavý pouze sídlem výrobce hracích automatů, v Blansku na člověka padne nicota. Tak popsal autor kapitoly o okolí Brna Stanislav Biler vybraná města jihomoravského kraje. O subjektivního a nekorektního průvodce s názvem To je Brno je velký zájem, prodaly se už dvě třetiny nákladu.

Turistického průvodce To je Brno, který se dostal na trh minulou sobotu a vyvolal nevoli u starostů některých okolních obcí, už se prodalo dva tisíce kusů. Jde o dvě třetiny nákladu.

Od úterý se prodává se záložkou, kterou je nutné rozříznout, aby se čtenář dostal ke čtení ironické kapitoly o okolí Brna. Upozorňuje čtenáře, že nejde o oficiálního průvodce, ale o autorské texty nereprezentující oficiální postoj města k okolním obcím, řekla mluvčí Turistického informačního centra města Brna (TIC) Gabriela Peringerová. Tato příspěvková organizace města je vydavatelem úspěšného průvodce.

Autor kapitoly o okolí Brna Stanislav Biler v několika větách popsal ze svého pohledu řadu měst a obcí, což způsobilo pozdvižení.

Kuřim charakterizoval jako specifickou variaci pracovního tábora, jehož dominantou je silniční průtah městem, Blansko je podle něj město, kde na člověka padne nicota, deprese a prázdnota a Rousínov je dle jeho názoru zajímavý pouze sídlem výrobce hracích automatů.

Autor: Starostové by spíš měli něco se svým městem dělat

Primátor Brna Petr Vokřál (ANO) a ředitelka TIC Jana Janulíková považují za problém pouze to, že je text nevyvážený na rozdíl od textů o Brnu a obsahuje pouze negativní věci, jinak ho hodnotí jako výborný.

Podle Bilera by si však starostové neměli stěžovat na průvodce, ale raději se svým městem něco udělat, aby v nich skutečně něco zajímavého bylo.

Janulíková přiznala, že marketingově šel TIC trochu i za hranu, což se mu soudě dle prodaného nákladu vyplatilo. Prodejnost dva tisíce kusů za týden, navíc u knihy regionálního charakteru, je spíše výjimečným úkazem. "Navíc stále přibývají objednávky z e-shopu. Nyní zvažujeme dotisk," řekla Peringerová.

Primátor se starostům omluvil

Zvažují se také varianty, co do dotisku přidat. Jednou z možností je rozšíření textu o okolních obcích, aby byl vyváženější. Zásah do původního textu odmítli Vokřál i Janulíková.

Průvodce se prodává za 119 korun. Náklady na jeho tvorbu činily 150 tisíc korun a dalších 125 500 korun za tisk. "Jsou kalkulované tak, aby se při prodeji vrátily," uvedla Peringerová.

Vokřál již v pondělí řekl, že se od ironických popisů okolí Brna distancuje, dotčeným starostům se omluvil a dodal, že nebylo cílem tato města dehonestovat.

"Cílíme na specifickou skupinu turistů, kteří nejezdí po běžných památkách, ale město pro ně může být zajímavé právě i tím, že v něm není nic zajímavého. Jde o takzvané travellers," řekla Janulíková.

