USA zrušily plán přednostně očkovat Santa Clause, baviči měli propagovat vakcínu

Spojené státy upustily od plánu přednostně očkovat proti koronaviru umělce ztvárňující Santa Clause výměnou za propagaci vakcíny. Očkování proti covidu měli dostat také baviči vystupující jako elfové a paní Clausová.

Vánoční spolupráce se měla uskutečnit v rámci vládní kampaně, která počítala s 250 miliony dolarů (více než 5,7 miliardy korun) na propagaci očkování celebritami. Uskutečnit se měla po schválení účinné vakcíny proti koronaviru. Úřady ale nyní potvrdily, že reklamní kampaň byla zrušena.

Ředitel Bratrského řádu skutečných vousatých Santů Ric Erwin zprávu označil za "extrémní zklamání".

"Byla to naše největší naděje pro Vánoce 2020 a teď se zdá, že se to neuskuteční," řekl listu The Wall Street Journal (WSJ). Americké ministerstvo zdravotnictví mezitím existenci plánu pro Santy potvrdilo listu The New York Times (NYT).

S nápadem přišel bývalý vysoký představitel zdravotnictví Michael Caputo, který v září oznámil, že si ze zdravotních důvodů bere dvouměsíční volno poté, co na Facebooku zveřejnil video, v němž vědce pracující pro vládní agenturu obvinil z rozvratné činnosti namířené proti prezidentovi Donaldu Trumpovi.

Caputo podle WSJ v srpnu Erwinovi řekl, že vakcína proti koronaviru bude schválena do poloviny listopadu a pracovníkům v první linii bude distribuována do Dne díkuvzdání, který připadá na poslední listopadový čtvrtek.

"Pokud vy a vaši kolegové nejste klíčovými pracovníky, tak už nevím, kdo je," prohlásil Caputo v telefonickém rozhovoru, který zveřejnil WSJ. "Jelikož byste dělali Santovi velkou službu, Santa by to určitě oplatil," řekl Erwin.

Mluvčí ministerstva zdravotnictví NYT řekl, že ministr zdravotnictví Alex Azar o zrušeném plánu "vůbec nevěděl". List zároveň uvedl, že mnoho představitelů Santy jsou obézní lidé a senioři, což jsou faktory zvyšující riziko těžkého průběhu covidu-19.

Erwin řekl WSJ, že představitelé ministerstva chtěli finální podobu plánu dokončit do poloviny září a skoro 100 Santů se do projektu už dobrovolně přihlásilo. "Možná Santovi trochu kecali," dodal.

Mohlo by vás zajímat: Nejlepší vakcínou je teď rouška, říká Svoboda