Je to podvrh? Video Ukrajince, který se holí vedle rakety, rozdělilo sociální sítě

Podívejte se na výběr virálních videí z dnešního týdne. Z toho, co kolovalo internetem a sociálními sítěmi, redakci videotýmu zaujal muž, který si v klidu oholil vousy u nevybuchlé ruské rakety, pes, co se zamiloval do filmu, a holčička, které omdlela na horské dráze a její otec si z toho nic nedělal.

Ukrajinec si holil vousy vedle nevybuchlé ruské rakety 0:41 Ukrajinec si holil vousy vedle nevybuchlé ruské rakety | Video: Reddit Na sociálních sítích se virálně rozšířily záběry ukazující ukrajinského muže, jak si holí vousy vedle nevybuchlé ruské rakety, která dopadla do jeho bytu. Na videu, které nelze z jiných zdrojů ověřit, je vidět, jak se muž municí nenechává vyvést z míry a s úsměvem pokračuje ve své hygieně. Jeho poklidný přístup vzbudil mezi uživateli sociálních sítí pozdvižení. "Já nejdu do svého pokoje, když je tam pavouk, a tenhle chlápek se v klidu holí vedle rakety," uvedl jeden z komentujících na Redditu. "Upřímně, byla by to docela úžasná lampa, až se to všechno uklidní," vtipkoval další uživatel. Řada komentujících ale odmítá uvěřit autenticitě videa. Poukazují na polohu rakety, ve které údajně dopadla, i na malý otvor ve střeše. Jiní uživatelé připomínají, že podobných případů se na Ukrajině udály už tisíce. Fenka Pheobe se zamilovala do pohádky Lady a Tramp 1:02 Fenka Pheobe se zamilovala do pohádky Lady a Tramp | Video: TikTok/its.meagan.elizabeth Fenka zlatého retrívra se zamilovala do pohádky Lady a Tramp od Disneyho. Před americkou pohádkou z roku 1955 o zamilovaných psech fenka Pheobe vrtěla ocasem, štěkala a vyla. "V těch náčrtcích poznala psy," popsala majitelka fenky Meagan Elizabeth Boyer. Pheobe nejdříve klidně seděla u televize a dívala se na film, než přišla vánoční scéna. Tam se poprvé ukázalo štěňátko Lady. Fenka se při scénách s Lady ihned rozradostnila a začala šťastně poskakovat. "Pheobe miluje štěňátka," vysvětlila Meagan. Holčička omdlela na horské dráze, její otec se smál 1:03 Holčička několikrát omdlela na horské dráze | Video: Reuters Vtipný moment nastal, když se v Austrálii padesátiletý muž rozhodl vzít na horskou dráhu svou devítiletou dceru. Ta totiž chtěla zkoušet jízdy na každé adrenalinové atrakci. Poté co otec s dcerou nastoupili na horskou dráhu, která se rozjela, začala holčička Molly křičet strachy. Nakonec při adrenalinové jízdě dvakrát omdlela. Její otec si z toho nic nedělal a jen se na místě vedle ní smál. Australan uvedl, že si uvědomil, co se stalo, až když jeho dcera omdlela podruhé. "Byli jsme do noční oblohy vystřeleni obrovskou rychlostí. Člověk z té pozice nemůže nic moc pozorovat. Sledovat horizont je velmi těžké," vysvětlil otec devítileté holčičky.