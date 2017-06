Střemhlav z kopce kvůli sýru? V Anglii se utkala desítka odvážlivců v závodu za pěnovou replikou

před 22 minutami

Záběry ze závodu The Cooper's Hill Cheese Rolling challenge. | Video: Reuters | 00:51

Klopýtání, nebezpečí zlomenin, boulí a výsměch diváků. To riskují soutěžící v anglickém Gloucesteru, jenž se účastní honu na sýr. Závod s názvem The Cooper's Hill Cheese Rolling challenge se pořádá již od roku 1826. Soutěžící musí překonat 180 metrů dlouhý kopec, aby dorazili do cíle jako druzí, hned za sýrovým kolem, které může dosáhnout rychlosti až 113 kilometrů za hodinu. Kvůli nebezpečí zranění je proto sýr od roku 2013 nahrazen pěnovou replikou. Závod letos vyhrál 29letý místní voják Chris Anderson, v kategorii žen zvítězila 18letá Keavy Morganová. „Vlhké počasí závod ztížilo,“ nechal se slyšet Anderson, několikanásobný vítěz výzvy. Oba si domů odnesli obrovské sýrové kolo.

Pokračujte dál