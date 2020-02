Stěhováci rozbili piano za 4,5 milionu. Byl to šok, milovala jsem ho, řekla virtuoska

Kanadská klavírní virtuoska Angela Hewittová přišla o svůj mimořádně cenný nástroj. Zaměstnanci firmy, kteří měli její piano vystěhovat z nahrávacího studia v Berlíně, je upustili na zem. Nástroj vyrobený v italské dílně Fazioli Pianos má v přepočtu hodnotu 4,4 milionu korun a je nenávratně zničen.

Hewittová o své ztrátě informovala na Facebooku až s desetidenním odstupem, protože se z ní potřebovala vzpamatovat. "Byl to pro mne takový šok, že jsem o tom nebyla schopná hned informovat. Zbožňovala jsem to piano. Byl to můj nejlepší přítel, nejlepší společník. Měla jsem ho ráda při natáčení, dával mi možnost hrát tak, jak jsme chtěla. A už není," napsala Hewittová, která patří k předním interpretkám klasické klavírní tvorby.

V Berlíně zrovna dokončila nahrávání Beethovenových klavírních variací. Když hovořila s producentem, vstoupili do místnosti zaměstnanci stěhovací firmy a sdělili, že jim nástroj Fazioli spadl. Podle Hewittové to byl mimořádně vzácný klavír F278, který měl jako jediný na světě čtyři pedály.

Ital Paolo Fazioli, jemuž patří dílna, jež piano vyrobila, řekl, že nástroj je tak poškozen, že jej nelze opravit. "Obnovit ho by nemělo smysl z uměleckého ani finančního hlediska. Stěhováci byli samozřejmě zničení. Za 35 let jejich práce se jim nic podobného nestalo. Aspoň že se nikdo nezranil," napsala Hewittová. Piano mívala ve svém domě v Itálii a v minulých 17 letech ho použila při téměř všech nahrávkách.

Ředitel londýnské firmy Markson Pianos Simon Markson, jehož citovala stanice CNN, řekl, že na světě existuje šest nebo sedm výrobců kvalitních pian. "Každé z nich vyhovuje někomu jinému, piana Fazioli jsou dobrá pro interpretaci Bacha," řekl.

Hewittová si chce v příštích měsících vybrat nový nástroj od Fazioliho a k tomu předešlému napsala: "Doufám, že bude v klavírním nebi šťastný."