Líbací robot má pomoci s intimitou párům při videohovorech. Vytvořila ho čínská startupová společnost, když byly v Číně časté a rozsáhlé lockdowny kvůli tříleté pandemii covidu-19. „Měl jsem tehdy vztah, ale kvůli lockdownům jsem se nemohl setkat se svou přítelkyní," uvedl vynálezce Zhao Jianbo důvod, kvůli kterému přišel s nápadem vytvořit líbací zařízení.

Silikonové rty propojené s aplikací pošlou polibek. Číňané vymysleli líbací zařízení | Video: Associated Press

Vynálezce tehdy studoval na Pekingské filmové akademii a ve svém absolventském projektu se zaměřil právě na nedostatek fyzické intimity při videohovorech. Později založil společnost Siweifushe, která 22. ledna uvedla na trh svůj první produkt MUA pojmenovaný podle zvuku, který lidé vydávají při polibku.

Za první dva týdny od uvedení líbacího zařízení na trh se v Číně prodalo přes tři tisíce kusů a firma následně obdržela dalších asi 20 tisíc objednávek. MUA se prodává zhruba za 260 jüanů, což je v přepočtu asi 840 korun.

Zařízení vypadá jako pojízdný stojan, který uživatelé připnou ke svému mobilnímu telefonu a spárují ho s aplikací. Z přední části líbacího stroje vystupují realisticky našpulené silikonové rty, do kterých aplikace zasílá údaje o polibcích shromážděných pomocí pohybových senzorů uživatelů. Rty se poté začnou pohybovat a při líbání se také mírně zahřívají, což má zvyšovat autenticitu zážitku.

MUA sice vzniklo především kvůli vztahům na dálku, i přesto ho ale mohou využít uživatelé, kteří se anonymně spárují s cizími lidmi. Pokud se dva lidé propojí, mohou požádat o výměnu polibků. Jednotliví uživatelé mohou také do aplikace svůj polibek nahrát, aby si ho ostatní lidé mohli stáhnout a vyzkoušet, jestli se jim líbí.

Někteří uživatelé líbací stroj ocenili, jiným přišel vulgární a děsivý. "Myslím, že to nepomůže, a myslím, že je opravdu zvrácené kupovat si takovou věc," řekl agentuře Reuters obyvatel Pekingu Huang poté, co zhlédl video, na němž se uživatel se zařízením líbal. Někteří lidé na čínské sociální síti Weibo také vyjádřili obavy, že by se zařízení mohlo zneužít pro tvorbu online erotického obsahu, který je v Číně přísně regulován.

MUA není prvním zařízením, které vzniklo s účelem líbání na dálku. V roce 2011 vynalezli výzkumníci z tokijské Univerzity "stroj na přenos polibků", kdy si uživatel musel strčit do pusy stroj s brčkem a druhému uživateli se brčko stroje začalo pohybovat stejně. O pět let později pak malajsijský Imagineering Institute vyrobil podobné zařízení s názvem "Kissinger", který byl sice vyrobený ze silikonu citlivého na dotek, ale nevypadal jako realistické rty.