Senátor Romney neumí sfouknout svíčky na dortu, je to mimozemšťan, smějí se lidé

Senátor Mitt Romney oslavil 12. března narozeniny a od kolegů v práci dostal dort, který tvořily jeho oblíbené sušenky Twinkies. "Můj bože, tohle jsem si vždycky přál," neskrýval politik nadšení. Pozdvižení ale vyvolal způsob, jakým Romney sfoukl narozeninové svíčky. Začal je totiž vyndavat jednu po druhé a postupně je sfoukávat s tím, že jedna svíčka znamená jedno přání. Video z oslavy pak nahrál na Twitter, kde lidé okamžitě začali v nadsázce diskutovat, že takhle se svíčky na dortech rozhodně nezhasínají.

"Mitt Romney ukázal, že je opravdu mimozemšťan, který nedodržuje naše zvyky," napsal jeden z diskutujících.

Jiní poukazují na to, že senátor byl pouze ohleduplný ke kolegům a nesfoukl svíčky na dortu naráz, aby sladkost nepoplival a mohl se s nimi podělit. To ale vyvrátilo samotné video, ve kterém je při zpomalení vidět, že Romney opravdu dort poprskal, upozorňuje deník The Washington Post.

Mitt Romney není jediný americký politik, který bojoval s narozeninovými svíčkami. Potíže měl například i George Bush mladší nebo Hillary Clintonová.