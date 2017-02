Měsíc foť a pošli zrcadlovku dál. Experiment českého fotografa vyšel, nikdo aparát neukradl

5. 2. 2017

Myslíte, že je možné poslat do oběhu mezi lidi foťák za cca 30 000 Kč a věřit, že ho nikdo neukradne či neprodá? Že ho bude používat 30 dní a pak jej opět pošle dál někomu náhodně vybranému? A myslíte, že je možné, aby se po jednom roce opět vrátil k původnímu majiteli? Vyzkoušel to ve svém experimentu člověk, jenž si říká "Fotograf bez talentu".

Deset tisíc fotografií nafotilo dvanáct lidí, kterým půjčil svůj aparát fotograf, který zůstává schovaný za jménem Fotograf bez talentu.

"Mé jméno je impulzem pro každého, kdo si nevěří, nebo se dokonce vymlouvá na nedostatek talentu. Já vím, že ho nemám, ale také vím, že to jde i bez něj.

Jsem Fotograf bez talentu, ale neposeru se z toho!" píše na svých stránkách.

Běžně se věnuje sociálním projektům, teď chtěl otestovat, zda u někoho víc než radost z fotografování převládne touha digitální zrcadlovku ukrást nebo prodat. Během celého loňského roku se tak ale nestalo, každý oslovený ho používal právě 30 dní. Proto se autor projektu rozhodl nyní poslat díky sponzorům mezi lidi pět fotoaparátů.

"Vzal jsem svůj foťák, se kterým jsem do té doby fotil, a poslal ho mezi lidi zcela náhodně a úplně bez pravidel. Nešlo o soutěž, ani nic podobného. Pouze mě zajímalo, zda je reálné, že si každý z náhodně vybraných lidí foťák vyzkouší po dobu jednoho měsíce a následně pošle dál někomu, koho sám úplně náhodně vybere," uvedl fotograf stojící i za jinými projekty, které narážejí na společenská témata.

Určitá pravidla však experiment přece jen měl. Lidé měli fotit "hodně a všechno", nejlepší fotky pak poslat autorovi projektu, po třiceti dnech foťák darovat někomu z fanoušků facebookové stránky Fotografa bez talentu. Vybranému člověku měl dotyčný sdělit autorovo přání a odkázat ho na jeho stránky. V prosinci 2016 chtěl mít Fotograf svůj aparát zpět. Nakonec k němu doputoval s malým zpožděním - v polovině ledna 2017.

Zrcadlovku, která absolvovala první experiment, vydražil a výtěžek dražby věnoval Armádě spásy na projekt Nocleženka. Za každou věnovanou stokorunu může jeden člověk bez domova strávit noc v teple, dostane najíst a možnost osprchovat se.

Díky partnerům získal Fotograf bez talentu pět nových zrcadlovek, které na konci ledna vyšle mezi lidi. "Náhodně vyberu první majitele, kterým fotoaparáty daruji. Tím se stanou jejich vlastnictvím a bude na nich, zda mému přání vyhoví," řekl k novému experimentu.

Přál by si, aby si každý majitel fotoaparát nechal nejdéle jeden měsíc, než ho předá dál. Nebude kontrolovat, zda to dělají, pouze je bude kontaktovat. Když zjistí, že vybraný člověk přístroj poslal dále, nabídne mu možnost rozhovoru a zveřejnění fotografií, které pořídil, jako tomu bylo v první fázi projektu. Dvanáct jeho účastníku na webu popisuje, jak zjišťovali, zda by je focení bavilo, jak experimentovali s technikou, jak zkoušeli dávat a nic nechtít zpět, fotit své blízké a zaznamenávat momenty svých životů.

autoři: ČTK, Magazín