Žlutý pyl je nové drahé máslo, postavme si řepkohuláka. Sociální sítě řeší pylovou kalamitu

Libi se mi, jak tady sem tam nekdo napise: “Hele, ten zlutej pyl na vasich autech neni z repky!” (coz je podle vseho pravda), a hned se zvedne vlna, ze je Babisuv poskok atd. Ja to chapu, “kdyz uz mame zasvineny auta, at to ma aspon politickej rozmer!”, ale je to legracni.