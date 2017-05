Provokuje a vyvolává pokušení. Mladou Malajku vyloučili ze šachového turnaje kvůli šatům

před 25 minutami

Mladá šachistka měla na sobě šaty bez rukávů a odkrývající kolena. Pořadatelé 12letou dívku proto vyloučili, podle nich provokovala. Trenér teď žádá po organizátorech omluvu.

Dvanáctiletá dívka byla vyloučena ze šachového turnaje v Malajsii, protože organizátoři považovali její oblečení za "provokující". Informovala o tom agentura AFP.

Kauzu, jež na sociálních sítích této země s muslimskou většinou spustila vlnu rozhořčení, zveřejnil na svém facebookovém profilu dívčin trenér Kaushal Khandar. Ten žádá, aby se pořadatelé turnaje za incident, k němuž došlo 14. dubna na celonárodním přeboru škol v šachu, jeho svěřenkyni omluvili.

Mladá talentovaná hráčka se podle něj cítí "jako terč obtěžování a ponížena". Trenérův příspěvek na internetu vyvolal řadu pobouřených komentářů. Účastníci diskuze nechápali, jak mohly být šaty považovány za nevhodné.

Podle trenéra pořadatelé mladé hráčce řekli, že šaty bez rukávů a odkrývající kolena jsou "provokující" a že dívka "při pohledu pod určitým úhlem vyvolává i z dálky pokušení".

Poměry v Malajsii bývají, co se týče vlivu islámu, považovány obecně za mírné, uvádí agentura AFP. Podle některých pozorovatelů však v posledních letech stoupá vliv muslimských konzervativců.

"To, že dívčiny šaty představovaly problém, mě šokuje a zneklidňuje," řekl AFP bývalý generální tajemník malajsijského olympijského výboru Sieh Kok Chi. "Vždyť je jí sotva 12 let. Nikdo nemá právo vnucovat jí svá pravidla. Pořadatelé turnaje by měli podat demisi," dodal.