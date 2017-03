Profesor Kelly a jeho rodina jsou zpět na BBC. Zapomněl jsem zamknout a jsou z nás hvězdy, směje se

před 51 minutami

Televize BBC pořídila v úterý obsáhlý rozhovor s rodinou profesora Kellyho, jež se nechtěně proslavila, když odborník na Jižní Koreu poskytoval ve své pracovně živý rozhovor pro BBC. Během 47 vteřin se za jeho zády stačilo odehrát divadlo, které pobavilo miliony lidí. "Uvědomujete si, že jste dnes nejslavnější rodina na světě?" ptal se moderátor. "Člověk by neřekl, co způsobí jedna chyba," směje se Robert Kelly, jenž si na pracovní hovory jindy zamyká pracovnu. Ovšem ani úterní "reparát" se neobešel bez komplikací. Dcera Marion se totiž na přímý přenos vyzbrojila kladívkem a začala hlasitě tlouct do stolu. Rodina ve středu absolvovala tiskovou konferenci na univerzitě, kde Kelly učí.

Lidé opět vzhlíží ke Kelly Family. Po slávě americké hudební skupiny manželů Kellyových a jejich dětí přišli poměrně nechtěně, zato díky globalizaci a sociálním sítím o to razantněji a rychleji americký profesor politologie Robert Kelly, jeho manželka Kim, čtyřletá dcerka Marion a devítiměsíční syn James.

Právě Marion má lví podíl na jejich slávě. A také vlastně odstupující jihokorejská prezidentka, kvůli níž BBC po Skypu volala do jihokorejského Pusanu americkému profesorovi na zdejší univerzitě. Marion totiž vzala za kliku nezamčené pracovny a vtančila jako první dovnitř. Volného průchodu využil bratr James pro rychlý příjezd na chodítku a vše zachraňovala zázračným dvojchvatem manželka Jung-a Kim, když odtáhla během pár vteřin dcerku a synka i s chodítkem.

"Nedivím se, že to lidi tak pobavilo," říká Robert Kelly v novém rozhovoru pro BBC. "My jsme se také museli smát, ale přece jen o něco více jsme se báli," doplňuje ho manželka. "Bál jsem se především toho, že už mi BBC nikdy nezavolá, že jsem si kompletně zničil dobré vztahy s vaší televizí," upřesňoval Kelly odpověď Jamesovi Menendezovi, moderátorovi BBC, jenž vedl i proslulý rozhovor.

Tato obava se ukázala jako naprosto lichá. Mezinárodně sledovaný prestižní kanál mu volal hned v úterý večer a vyžádal si tentokrát před kameru celou rodinu. Díky globalizaci a sociálním sítím se totiž všichni její členové stali z hodiny na hodinu světovými celebritami. Profesor všechny oficiálně představil a popisoval okolnosti celého faux pas.

Ani tentokrát se však přímý vstup neobešel bez komplikací. Dcera Marion se totiž vyzbrojila dětským kladivem a hned na začátku přenosu začala mlátit do stolku u počítače.

Rodiče ji raději propustili a střídali se v konejšení malého Jamese, což bylo také celkem nadlidské úsilí. "Vím, že to máte složité, a omlouváme se za vyrušení v tuto hodinu," říkal moderátor. V Koreji je totiž o osm hodin více, než je středoevropský čas, tudíž v době vysílání tam bylo velmi brzké ráno.

Moderátor rovněž ocenil bleskový zásah manželky proti malým narušitelům. Kim se smíchem popisovala, jak vedle nahrávala manželův rozhovor z televize, když v tom na obrazovce spatřila Marion a věděla, že je zle. "Naštěstí měl Skype rozhovor jisté zpoždění oproti realitě a to jí poskytlo cenné vteřinky k zásahu," doplňuje Robert.

Manželka také vysvětlila dceřino taneční vystoupení tím, že zrovna ve školce slavila čtvrté narozeniny, takže byla v rozpustilé náladě.

Došlo i na dotaz, co rodina říká tomu, že diskutéři na sociálních sítích označili jihokorejskou manželku automaticky za chůvu obou dětí. Podle Kellyho byly tyto poznámky "trapné", sama Jung-a Kim vše přešla v legraci. Nešlo podle ní ani tak o rasistické poznámky jako spíše o to, že se lidé zkrátka chtěli celou situací bavit.

Profesor Kelly vzal celý problém na sebe: "Udělal jsem jednu jedinou chybu, která však měla dalekosáhlé následky a díky níž jsme hvězdami YouTube - zapomněl jsem zamknout pracovnu, jako to dělám obvykle."

Svůj díl viny přiznal i moderátor BBC James Menendez. Mohl prý rozhovor přerušit, popřípadě BBC je v těchto situacích zvyklá nasadit ilustrační záběry, v tomto případě třeba právě jihokorejskou prezidentku. Jenže režisér přenosu byl až příliš fascinován děním za řečnícím profesorem a chtěl je dopřát i divákům.

"No, upřímně, také jsem si myslel, že to buď stopnete, nebo vystřihnete a něčím nahradíte," řekl Kelly v úterním rozhovoru. Nechtěné popularity se jen tak nezbaví.

V pondělí si prý v práci užil své. Ve středu dopoledne navíc absolvoval na půdě univerzity v Pusanu, kde učí předměty jako Politika USA či Bezpečnost v USA po 11. září, tiskovou konferenci pro jihokorejská média, protože i v Jižní Koreji je video velmi populární. Tiskovka se nesla v uvolněné atmosféře a ke slovu se dostala i nová hvězda sociálních sítí - malá tanečnice Marion.

Když děti vtrhnou do vysílání BBC | Video: BBC, oficiální profil na Youtube

autor: Zuzana Hronová